Geçtiğimiz ay İstanbul’da en çok günlük hastane yatak ücreti arttı

İTO 2023 Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz en fazla fiyat artışı günlük hastane yatak ücretlerinde yaşandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Şubat ayında bir önceki aya göre İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 142’sinin perakende fiyatı artarken, 8 ürünün fiyatı düştü, 92 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Şubat ayında günlük hastane yatak ücreti yüzde 64,80 arttı

Şubat ayında sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yer alan günlük hastane yatak ücreti yüzde 64,80 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 54,29 ile salatalık, yüzde 43,83 ile kabak, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 38,21 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler grubundan yüzde 22,98 ile havuç, yüzde 21,88 ile sivri biber, yüzde 20,74 ile domates ve yüzde 20,05 ile maydanoz oldu.

Yakıt ürünlerinden gazyağı yüzde 18,36 ucuzladı

Söz konusu ayda konut harcamaları grubunda yer alan yakıt ürünlerinden gazyağı fiyatı yüzde 18,36 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; ulaştırma harcamaları grubundan yüzde 2,97 ile benzin, gıda harcamaları grubundan yüzde 2,83 ile lahana, yüzde 0,48 ile kahve, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 0,36 ile şampuan ve yüzde 0,33 ile sabun oldu.