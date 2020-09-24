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Geçici işe başvuran 3 bin 313 aday için kura çekimi yapıldı

KİLİS’TE İŞKUR ARACILIĞIYLA 9 AYLIĞINA İŞE GİRMEK İÇİN MÜRACAATTA BULUNAN 3 BİN 313 ADAYDAN 328’NİN İÇİN KURA ÇEKİMİ YAPILDI.

Ekonomi 24.09.2020, 12:53
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Geçici işe başvuran 3 bin 313 aday için kura çekimi yapıldı

Kilis’te İŞKUR aracılığıyla 9 aylığına işe girmek için müracaatta bulunan 3 bin 313 adaydan 328’nin için kura çekimi yapıldı.

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 250’si temizlik personeli, 78 özel güvenlik görevlisinin işe alınması için kura çekimi yapıldı. Temizlik işi için 2 bin 912 kişi, Özel Güvenlik için 401 kişi olmak üzere 3 bin 313 kişi başvurdu. Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde çalışmak için başvuranlarının isimlerinin bulunduğu kağıtların noter tarafından çekilişleri yapıldı.

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