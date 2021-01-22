Geçen yıl kapanan şirket sayısı yüzde 16.44 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %2,21 kurulan kooperatif sayısı %26,55 oranında azalırken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %30,87 oranında arttı.

Açıklamada şöyle denildi:

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %221,46 kapanan kooperatif sayısı %533,33 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %242,87 oranında artmıştır.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %8,00 artış oldu.

2020 yılı Aralık ayında, 2019 yılı Aralık ayına göre kurulan şirket sayısı %8,00 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %0,32 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı %19,42 oranında azalmıştır.

2020 yılı Aralık ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre %43,57 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %141,28 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında %78,65 azalış olmuştur.

2020 yılında kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre %20,47 oranında arttı.

2020 yılında 2019 yılına göre kurulan şirket sayısında 20,47 kurulan kooperatif sayısında %27,13 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %26,89 oranında artış gözlenmiştir.

2020 yılında 2019 yılına göre kapanan şirket sayısında %16,44 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %26,74 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında %31,65 oranında azalış gözlenmiştir.