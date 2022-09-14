Geçen yıl 816 ton fıstık elde edilen Diyarbakır’da yeni mahsulün hasadına başlandı

Diyarbakır’da Vali Ali İhsan Su’nun da katıldığı etkinlikle fıstık hasadına başlandı. Geçen yıl 14 bin 500 dekar alandan 816 ton fıstık elde edildiğini açıklayan Vali Su, bu yıl 7 bin 250 dekara alana yeni fıstık bahçeleri kurulacağını söyledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Sur ilçesi Karabaş Mahallesi’nde gerçekleştirilen fıstık hasadı bahçe günü etkinliğine katıldı. Programa AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile çiftçiler katıldı. Bahçede çalışanlarla fıstık hasadı yapan Vali Su, işçilerle ve bahçe sahipleriyle sohbet etti. Vali Su, burada yaptığı açıklamada özellikle sert kabuklu meyveler ile ilgili kentte ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Badem, ceviz ve fıstık alanında 18 bin dekar alanda bu bahçeleri tesis etmiş olacağız”

Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP İdaresi ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirdiklerini belirten Vali Su, “İlimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla sert kabuklu meyve bahçeleri 48 bin dekar alana ulaşmış durumda. Her yıl bunu artırarak devam ettiriyoruz. Bu yıl da 1 milyon lira Büyükşehir Belediyemizin, 1 milyon lira Tarım Bakanlığımızın ve yüzde 30 da çiftçilerimizin desteğiyle yaklaşık 3 milyon lira bedelle yine bahçeler tesis edeceğiz. Bu yıl badem, ceviz ve fıstık alanında 18 bin dekar alanda bu bahçeleri tesis etmiş olacağız” dedi.

Geçen yıl ilde 14 bin 500 dekar alandan 816 ton fıstık elde edildiğini ifade eden Vali Su, "Bu yıl da yaptığımız bu projeyle inşallah sonbaharda dikimlerini gerçekleştirerek, 7 bin 250 dekar alanda yeni fıstık bahçesi tesis etmiş olacağız. Kırsal alanda çok önemli ciddi yatırımlar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 150 bin ağaca fıstık aşısı yaptık” diye konuştu.

“İpek böcekçiliğinde Türkiye birincisiyiz”

İlde öne çıkan sektörleri geliştirmeye çalıştırdıklarını vurgulayan Vali Su, “Bildiğiniz gibi biz ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisiyiz. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi olarak ipek böcekçiliğinin ve dut pekmezi sektörünün gelişmesi için de çiftçilerimize yaklaşık 38 bin adet dut fidanı dağıtımını Kulp, Ergani Çüngüş, Çermik, Hazro ilçelerimizde gerçekleştirdik. Çiftçilere destek olmaya devam edeceğiz. Tarım Bakanlığımız, GAP İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Valilik olarak hep birlikte çiftçilerimizle beraber üretimi, kapama bahçelerini bu alanda artırmaya gayret edeceğiz. Bu sezonki fıstık hasadının da bereketli olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.