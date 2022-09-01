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Geçen kış 1000 lira olan doğalgaz faturası bu yıl başka zam gelmezse 2113 lira
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayınlanan Eylül ayına ilişkin doğalgaz tarife tablosuna göre, doğalgaza yüzde 20,4 zam geldi.
Ekonomi 01.09.2022, 13:58
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, zamlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Son yüzde 20,4'lük zamla birlikte konutlarda tüketilen doğalgaz geçen kışa göre yüzde 111 zam görmüş oldu. Buyur, buradan yakma!
Geçen kış 1000 lira olan doğalgaz faturası bu yıl başka zam gelmezse, yani şimdilik 2113 lira."
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