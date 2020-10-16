Geçen ay 5 bin konut haberi medyada yer aldı

Eylül ayında konutlar ile alakalı basına 5 bin 68 haber yansıdı.

Medya takip kurumu Ajans Press, konutlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece Eylül ayında konutlar ile alakalı basına 5 bin 68 haber yansıdığı tespit edildi. Konut ve konut satış istatistikleri ile alakalı yıl içerisinde medyaya yansıyan haber sayısı ise 49 bin 874 olarak kayıtlara geçti. Medyaya yansıyan haber içeriklerinde ise faiz artışı, kentsel dönüşüm, deprem yönetmeliği, depreme hazırlık gibi başlıklar konutlarla alakalı en fazla yansımayı bulan konular oldu.

İranlılar yine ilk sırada

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, konut satış istatistikleri belli oldu. Böylelikle Geçtiğimiz Eylül ayında 136 bin 744 adet konut satıldığı görülürken hem geçen yılın aynı ayına hem de bu yıl bir önceki aya kıyaslandığında satışların düştüğü görüldü. Geçtiğimiz Ağustos ayında 170 bin 408 adet konut satışı tespit edilirken, geçen yıl Eylül ayında 146 bin 903 evin satıldığı kaydedildi. İpotekli konut satışları da yine aynı şekilde hem bir önceki aya göre hem de geçen yılın aynı ayına oranla düşüş yaşarken, diğer konut satışlarının arttığı saptandı. Eylül ayında yabancılarına yapılan konut satışları uyruklarına göre incelendiğinde 908 ev ile İranlıların yine aynı sırada yer aldığı gözlendi. İran’ı sırasıyla 826 konut ile Irak, 448 konut ile Rusya, 241 konut ile Kuveyt ve 222 konut ile de Kazakistan izledi.