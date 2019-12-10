Geberit, 3 farklı ürünü Türkiye pazarına sunuyor

İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, 2014 yılında Keramag, Ifö, Kolo, Allia, Pozzi-Ginori gibi ünlü markaları bünyesinde barındıran Finlandiyalı vitrifiye devi Sanitec Grup’u 1,18 milyar Euro’ya satın alarak vitrifiye pazarına giriş yaptı. Geberit’in 2018 yılında tüm dünyadaki pazar payını yüzde 5,9 oranında artırdığını söyleyen Geberit Genel Müdürü Ufuk Algıer, yine markanın 2018 yılında 2,8 milyar Euro net satış rakamına ulaştığını söyledi. Çalışan sayısının ise 50 farklı ülkede 12 bin kişiye ulaştığını belirten Algıer, sıhhi tesisat ve vitrifiye alanında özellikle merkez Avrupa’daki hemen hemen tüm ülkelerde Geberit’in sektör lideri olarak varlığını devam ettirdiğini açıkladı. Bu güçle, Geberit’in Türkiye vitrifiye pazarına 3 farklı seri ile giriş yaptığını söyleyen Algıer, Geberit’in duvar arkasındaki tecrübesini artık duvarın önüne de taşıdığını belirtti.

Geberit Genel Müdürü Ufuk Algıer

“Yılı yüzde 14 bandında büyüyerek çift haneli rakam ile kapatıyoruz”

Geberit’in Türkiye operasyonunu da kısaca değerlendiren Algıer, “2002 yılından bu yana ürün yelpazesini arttırarak bugüne kadar gelen markamız, inşaat malzemeleri piyasasında özellikle premium segmentteki pozisyonunu sağlamlaştırarak hareket etmeyi başardı. Ekonomik olarak içinde bulunduğumuz bu zor yılı özellikle perakende kısmında ve sorumluluğumuzda yer alan ülkelere yaptığımız ihracat aktiviteleri ile yüzde 14 bandında büyüyerek çift haneli rakam ile kapatacağız. Bu büyüme karlılıklarımızı da pozitif etkiledi ve yaklaşık 5 puan karlılığımızı ileri taşımayı başarabildiğimiz bir dönem oldu. Öte yandan hepimizin bildiği gibi Türkiye pazarı, inşaat sektörünün büyümesiyle doğru orantılı hareket ediyor. Pazarın gelişiminin fotoğrafını doğru kadrajdan çektiğimize inanıyoruz. Türkiye’de de Türk tüketicisini cezbedecek ürünlerimizle pazara dahil olduk. Böylece artık daha geniş bir ürün gamıyla hizmet verebileceğiz” şeklinde konuştu.

“150 yıllık duvar arkası uzmanlığını bu satın alma ile duvar önüne de taşıdık”

Sürekli gelişen bir dünyada yaşadığımızı söyleyen Algıer, her gün binlerce yeni ürünün pazara sürüldüğünü aktardı. Bu hızlı üretim sürecinde Ar-Ge destekli inovatif ürünlere ilginin arttığını aktaran Algıer, Geberit’in bu farkındalıkla tasarım ve fonksiyonelliği bir arada harmanlayan ürünler geliştirdiğinin altını çizdi. Geberit’in her yıl cirosunun yaklaşık yüzde 3’ünü 2018 yılında ise 78 milyon İsviçre Frangı Ar-Ge’ye yatırım yaptığının altını çizen Algıer, şöyle konuştu: “Geberit 150 yıllık duvar arkası uzmanlığını bu satın alma ile duvar önüne de taşıdı. Dünyadaki pazar payımızı konuşacak olursak sıhhi tesisat ve vitrifiye alanında merkez Avrupa’daki hemen hemen tüm ülkelerde sektör lideriyiz. Türkiye pazarına ise dünyada da en çok tercih edilen 3 farklı vitrifiye serisi ile giriş yapıyoruz. Pazarın açıklarını çok iyi analiz ederek, tüm ekonomik şartlara uygun ürünlerimizle pazarda biz de varız dedik.”

“3 farklı seri ile müşterilerimize sesleniyoruz”

Ürün skalasından da bahseden Algıer, serilerde lavabolar, neme dayanıklı mobilyalar, aynalar, boy dolapları ve aksesuarlar olduğunu söyledi. Algıer, aynı zamanda ürünlerin tüm banyolara uyum sağlayabilen modüler ünitelerden oluştuğunu belirtti. Vitrifiye sektöründe ilk etapta ünlü İtalyan mimar ve tasarımcı Antonio Citterio tarafından tasarlanan Geberit Citterio, pürüzsüz ve modern tasarımıyla Geberit iCon ve çağdaş tasarımı hassas hatlarıyla birleştiren Geberit Smyle ile yer aldıklarını açıkladı. Geberit Genel Müdürü Algıer; “Biz, müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için çalışan bir markayız. Ar-Ge destekli inovatif ürünleri geliştirerek pazara sunuyoruz. Bu stratejimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda müşteri odaklı çalışmalarımızı artıracağız. Biz insanların hayal ettikleri banyoları rahatlıkla tasarlamalarını istiyoruz. İşte bu nedenle de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.

İŞTE GEBERIT'İN YENİ ÜRÜNLERİ

Banyolardaki tasarımı fonksiyonla buluşturan Geberit, yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan banyo koleksiyonuyla duvarın arkasındaki uzmanlığını duvarın önüne 3 farklı seri ile taşıyor. “Design Meets Function”, “Tasarım Fonksiyonla Buluşuyor” mottosu çerçevesinde Türk tüketicisinin beğenisini kazanacak ürünlerle pazara dahil olan Geberit, daha geniş bir ürün gamıyla hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Zamanının ötesinde zarif tasarımıyla; Citterio

Ünlü İtalyan mimar ve tasarımcı Antonio Citterio'nun tasarım ruhunu yansıtan Geberit Citterio, sade detayları akıcı şekillerle bir araya getirerek kusursuz bir tasarım ortaya çıkarıyor. Doğal formu ve pürüzsüz görünümüyle Citterio, benzersiz tasarımıyla banyoları sıradanlıktan kurtarıyor. Organik forma sahip lavaboları ve şık banyo dolapları ile kullanıcısına farklı seçenekler sunan tasarım, kir birikmeyen Geberit Rimfree® akıllı klozetler ile mükemmel uyum sağlıyor. Parlak ve sağlam cam ön panel seçeneklerini ahşap ve camın heyecan verici zarifliğiyle birleştiren Citterio, banyonuzda tasarım özgürlüğünün ismi oluyor.

Yaşam alanınızdaki “iCon”

Pürüzsüz ve modern tasarımıyla Geberit iCon banyo koleksiyonu ise kullanıcısını modern bir tasarım dili ile buluşturuyor. Banyosu için yaratıcı fikirler arayan ve modern bir hava katmak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olan Geberit iCon, geniş ürün yelpazesiyle beğeni kazanıyor. Lavaboların içinde bulunan yuvarlak iç hatlar ile keskin dış hatların zıtlığını bir bütün olarak ela alan iCon, çok çeşitli lavabolar, banyo mobilyaları ve aydınlatmalı aynalarıyla yaşam alanını bütünselci bakış açısıyla tasarlamanızı sağlıyor. Geberit iCon banyo mobilyaları, esnek kombinasyon seçeneği sunan saklama alanlarıyla öne çıkıyor. Seri ile sunulan ürün çeşitliliği kurulum için ideal seçenek oluyor. Seride bulunan aynalar ve aynaların yanına veya tam altına yerleştirilebilecek raflar ise sınırsız özgürlüğe açılan kapının anahtarı oluyor. Doğal meşe, antrasit ve beyaz renk seçeneklerine sahip banyo mobilyalarıyla iCon, küçük banyolarda da fonksiyonelliği ile tercih sebebi oluyor.

İnce formlar, maksimum fonksiyon. Geberit’ten Smyle banyo serisi

Çağdaş tasarımı estetik çizgilerle birleştiren Geberit Smyle banyo koleksiyonu da rahatlatıcı ve pozitif bir banyo ortamı yaratmak isteyenlerin tercihi oluyor. Ebeveyn ve misafir banyoları için ideal bir seçenek olan Smyle, banyonun yapısal durumu ne olursa olsun uyum sağlayabilen tasarımıyla kullanıcısını üst düzey rahatlıkla buluşturuyor. Serinin banyo mobilyaları modüler yapısıyla öne çıkıyor. Kullanıcısının tasarıma olan bakış açısına göre pek çok farklı şekilde kombinlenebilen Smyle koleksiyonunda bulunan havlu askı ve duvar rafı ise tasarımı tamamlayan unsurların başında geliyor. Geniş saklama alanı sunan çekmeceleriyle düzen severlere de seslenen Smyle, yuvarlak ve kare tasarımlı lavabolarıyla da banyolarında reform yapmak isteyenlerin tercihi oluyor. Geberit Option aynalar ile uyumlu olan Smyle bu özelliği ile de özellikle gece mükemmel bir aydınlatma sağlıyor. Geberit Smyle, modern banyolarda tüm ihtiyaçlar için ideal çözümler sunuyor.