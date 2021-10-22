İZMİR (AA) - İzmir ve Manisa illerinin elektrik dağıtım şirketi Gdz Elektrik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdiği "Muhtarlarımızı Dinliyoruz" toplantılarını yeniden başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, muhtarlardan alınan görüş ve önerilerin değerlendirildiği buluşmalarda, mahalle sakinlerinin talepleri muhtarlar tarafından dile getirilirken, talepler için oluşturulacak çözüm önerileri konusunda da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuluyor.

"Muhtarlarımızı Dinliyoruz" toplantıları her hafta İzmir ve Manisa'nın farklı bir ilçesinde gerçekleştirilirken, muhtarlardan alınan talepler bir sonraki yılın yatırım planının oluşturulmasında da etkili oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gdz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, toplantıların amacının, mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olan muhtarlarla bir araya gelerek taleplerine çözümler üretmek olduğunu kaydederek, "Muhtarlarımızla yürüttüğümüz interaktif iletişim ve aldığımız geribildirimlerle müşteri memnuniyetimizi bir üst seviyeye taşıyoruz. Bütün paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi çok değerli görüyor ve hizmetlerimizin devamlılığı için önemsiyoruz. Bu kapsamda ihtiyaçları daha iyi saptamak için bölgemizde hizmet veren şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim çalışmalarımızı sürdürüyor ve koordineli çalışmalar yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

