Gaziantep’teki bir otomobil bayisi hakkında fırsatçılık soruşturması başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından, Çin’in Chery marka otomobillerini satan Gaziantep’teki bir bayi hakkında fırsatçılık iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Pandemi sürecinin ardından sıfır araç için aylarca beklemek istemeyen Gaziantep’teki fıstık tüccarı Mehmet Üzümcüoğlu kardeşine almak istediği cip için, Çin’den getirilecek olan Chery Tiggo 8 pro marka ve model otomobil için başvuruda bulundu. Üzümcüoğlu, liste fiyatı 1 milyon 200 bin TL olan araç için gerekli anlaşmayı sağlayarak aracı beklemeye başladı.

Aracı gelince 300 bin TL daha istendi

Aracının getirilmesinin ardından kaporayı yatırması halinde aracın teslim edileceği söylenen Mehmet Üzümcüoğlu, daha sonra tekrar telefonla arayan bayinin isteği üzerine bir şok yaşadı. İddiaya göre, araç için liste fiyatı olan 1 milyon 200 bin TL’nin yanı sıra 300 bin TL daha ödemek zorunda kalacağını öğrenen Üzümcüoğlu’na 300 bin TL’nin elden verilmesi gerektiği söylendi. 300 bin TL için de fatura kesilmesi haricinde bu parayı verebileceğini söyleyen Üzümcüoğlu’na bu kez ise para yatırılmazsa aracın verilmeyeceği belirtildi.

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bayiyi şikayet eden Üzümcüoğlu, yaptığı başvurularının ardından ödediği makbuz, telefonla bayi ile yaptığı yazışmalar ve sözleşme gibi belgeleri ilgili kurumlara teslim etti. Konuyu mercek altına alan bakanlık müfettişleri, bayi hakkında fırsatçılık iddiasıyla soruşturma başlattı.

"Bakanlıklara dilekçe vererek şikayette bulunduk"

Başından geçenleri anlatan Mehmet Üzümcüoğlu, kardeşi için Çin’den getirilen Chery marka otomobilin Gaziantep’teki bayisine üst segment bir araç için başvurduğunu belirterek, "Gaziantep’te bir bayiden araç sipariş verdik. Aracımız Cuma günü itibariyle geldi. Bayi bize telefon açtı ve ön kapora yatırmamız halinde bayiyi ziyaret ederseniz aracımızı size takdim edeceğiz dedi. Gaziantep’te satış temsilcisi olan otomotiv şirketine giderek orda yetkili kişiyle görüştük. Liste fiyatından anlaştık ve bizde kabul ettik. Bunun üzerine pazartesi günü saat 9 sıralarında yetkili kişi bize tekrar telefon açarak, ödemenin 1 milyon 200 bin TL’sini hesaba geri kalan 300 bin TL ‘sini elden vereceksiniz deyince ben kabul etmedim. Böyle bir şey olmayacağını söyleyerek fatura keserlerse ödeme yapacağımı söyledim. Aracı almak istediğimiz otomotive gittim ve şirketin sahibi de 300 bin TL parayı vermediğiniz takdirde aracı teslim edemeyiz, aracın liste fiyatı 1 milyon 200 bin olabilir buranın devleti de hükümeti de biziz. Biz ne fiyat diyorsak o fiyat geçerlidir diye söylediler. Daha sonra şirket bizi arayarak arabanın iptal edildiğini bildirdi. Bu konuda da ayrı bakanlıklara dilekçe vererek şikayette bulunduk. Maliye bakanlığımıza hem yazılı ve sözlü olarak başvuruda bulundum. Maliye Bakanımıza da konuyu illettim. Gaziantep vergi dairesine yönlendirdiler. Bunun üzerine Vergi Dairesi Müdürlüğü ise ’Böyle bir haksız kazanç olamaz, sizden bu şekilde isteyemezler, biz gerekli tutanakları tutacağız raporları alacağız’ dedi ve bizden belgeleri aldılar" ifadelerini kullandı.

Bayi halen 100 bin TL istiyor

Soruşturma başlatılan bayinin halen kendisini arayarak para istediğini ileri sürün Üzümcüoğlu, "Bu sabah bayide görevli kişi beni arayarak aracı gelecek ay teslim edeceklerini ve şikayetçi olmamamı söylediler. Hala benden 100 bin TL üzerine koyarak, aracı alabileceğimi söylediler. Kabul etmeyerek gerekli yerlere şikayette bulundum” diye konuştu.

Üzümcüoğlu, kendisinin de ticaret yaptığını, haksız kazanç sağlanmasına fırsat vermek istemediğini ve konuyu yargıya da taşıyacağını ifade etti.