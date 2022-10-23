Gaziantep’te soğuk hava bere satıcılarının yüzünü güldürüyor

Tüm yurtta olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep’te de etkili olan soğuk hava, atkı, bere ve eldiven satıcılarının yüzünü güldürüyor.

Havaların aniden soğumasına karşı vatandaşlar, bere, atkı ve eldiven satın almak için çarşı pazara akın ediyor. Soğuk havalara hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar, bere, atkı ve eldiven satıcılarının yüzünü güldürdü. Kış mevsimi öncesinde bere, atkı ve eldiven takımlarının fiyatları ise 100 ile 200 TL arasında değişiyor.

“İnsanlarımız ne zaman üşürse o zaman ürünleri talep ediyorlar”

Satışlardan memnun olduğunu belirten iş yeri sahibi Mehmet Murat Horozoğlu, satışların arttığını kaydederek, “30 yıldır bu işletmenin yöneticiliğini yapıyorum. Sezonumuz henüz tam olarak açılmış değil, havaların bu şekilde ılıman gitmesi sektörümüzü çok etkiliyor. Geçen yılda keza öyleydi, fiyat aralığında ise geçen yıla nispeten biz fiyatlarımızı çok cüzi karlarla aşağıda tutmaya çalışıyoruz. Geçen sene 10 liraya olan ürünleri bu yıl 12 liradan satma çabası içerisindeyiz. İnşallah havalar soğuyunca işlerimiz daha da iyi olacak diye düşünüyoruz. Müşterilerimiz genellikle çocukları için öncelikli olarak atkı, bere ve eldiven takımı istiyorlar” diye konuştu.

“Müşterilerimizin büyük bir kısmını kendi evinde örgü örmeye yönlendiriyor”

Birçok kişinin örgü örmeye yöneldiğini de ifade eden Horozoğlu, “Bu yıl normal aralıktaki bir atkı, bere, eldiven takımı fiyatı perakendede 100 TL’nin altında fiyatı bulmak söz konusu değildir. Daha üst bir kaliteli ürünü de 150-200 TL bandında alabilecekler. Haliyle bu müşterilerimizin büyük bir kısmını kendi evinde örgü örmeye yönlendiriyor. Biz genellikle motosiklet kullanan kuryeci kardeşlerimize veya normal vatandaşlarımıza eldiven hususunda destek veriyoruz. Onlar genellikle eldivenlerini bizlerden temin ediyorlar. Toptan ağırlıklı çalışıyoruz biz, satışlarımızın genel bölümünü Irak, Suriye teşkil ediyor bunun dışında Filistin, Lübnan, Mısır, Cezair, Fas ve buna benzer ülkelere de yazlık ve kışlık olarak ürün gönderiyoruz. İç piyasada hareketlilik havaların soğumasına endeksli, havalar ne zaman soğursa insanlarımız ne zaman üşürse o zaman ürünleri talep ediyorlar. O zaman da büyük bir yoğunluk oluyor. Bazen müşterilerimize yetişemez hale geliyoruz, oda işimizin ayrı bir zevki ve güzelliğidir. Gaziantepli vatandaşlarımız kışın başında havaların daha çok soğumasında Antep tabiriyle ‘Ayazın çıktığı vakit’ kafaları, burunları ve elleri üşüdüğünde akıllarına gelen ilk şey, bere, atlı ve eldivendir” diye konuştu.