Gaziantep’te çiftçilere 110 milyon liralık mazot desteği

Çiftçi Kart ile başlayan uygulama çerçevesinde ilk mazot dağıtımını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptı. Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’de en büyük mazot desteği veren şehrin Gaziantep olduğunu belirterek, “Belediyenin şu an 33 bin çiftçisine böyle bir karar vermiş olması 110 milyonluk bir mali desteği bu işe ayırması, Türkiye’nin en büyük mazotla ilgili çalışmasını yapmış olması, Türkiye’de bir ilk. Gaziantep buna öncülük ediyor. İnşallah bu çalışma tüm Anadolu’ya yayılacak güzel bir örnek olacağız. Şu an yüzde 100 hibe mazot desteğini veren ilk belediye biz olduk” dedi.

"Büyük bir teveccüh, memnuniyet var"

ÇKS’ye kayıtlı tüm çiftçilere bu kartların dağıtıldığını ifade eden Şahin, çiftçiyi rahatlatacak olan döngüsel sistemden bahsederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Herkesin kendi toprağına göre, alanının büyüklüğüne göre yüzde 100 hibe mazot desteği vereceğiz. Çünkü biliyoruz ki, maliyetleri aşağı düşürdüğümüzde üreticinin rekabet etme gücü artıyor, ceplerinde para kalıyor. Esnaf rahatlıyor. Esnaf rahatlayınca şehir ekonomisi rahatlıyor. Bu döngüsel sistemde toprağı çiftçiyi kim daha çok desteklerse o şehrin ekonomisi rahatlıyor. Ekonomi rahatlayınca da huzur, kardeşlik artıyor. Onun için arkadaşlarımızla yaptığımız bu çalışmanın sonunda aldığımız bir karar vardı. Görüyorsunuz büyük bir teveccüh, memnuniyet var. Dolayısıyla çiftçimiz mutluysa, huzurluysa biz de huzurluyuz ve mutluyuz.”

Çiftçiler destekten memnun

Oğuzeli ilçesine bağlı Büyük Şahinbey Mahalle Muhtarı Yakup Karacan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le mazot desteğine ilişkin görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, “Başkanımız, hayvancılık ve tarım konularında çiftçilerimize verdiği desteği sürdürüyor. Ben de aynı zamanda çiftçilik yapıyorum. Buğday arpa gibi tahıl ürünlerinin üretimini yapıyorum. Bu mazot desteği bize su gibi gelecek. Çünkü büyük bir ihtiyaçtı. 80 dönüm arazim var, mazot desteği alacağım.” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te çiftçilikle geçimini sağlayan Ali Nafak ise 50 dönüm arazisinde çoğunlukla buğday, arpa, mısır ve patlıcan ürettiğini belirterek, “Mazota ihtiyacımız vardı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik mazot desteği dolayısıyla çok önemli.” diye konuştu.

Çiftçi kart uygulaması

Uygulamayla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de çerçevesinde bakımından ilk olan bir projeye daha imza attı. 9 ilçede Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı bütün çiftçilere verilecek mazot desteğiyle çiftçinin yakıt giderlerine destek olunarak, maliyetlerin de hafifletilmesi amaçlanıyor.

Mazot desteğiyle beraber başlatılan Çiftçi Kart ve Çiftçi Kart Mobil Uygulamasıyla ise üreticilerin tarımsal desteklere ve hibelere daha kolay erişimi sağlanacak.

Çiftçi kart birçok kurumda üreticiye indirim sağlayacak

Üzerinde isimleri de yer alan QR Kodlu ve ID’li kartlarıyla çiftçiler anlaşma sağlanan; Tarım Kredi Kooperatifi ve Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden indirimli ürünleri alabilecek, sağlık, kamu kurum ve kuruluşlarından indirimli faydalanacak, market, firma gibi yerlerden indirimli alışveriş yapabilecek.

Çiftçi kart mobil uygulaması hızlı erişim sağlayacak

Çiftçi Kart Mobil Uygulaması, Android ve IoS seçenekleriyle AppStore ve Google PlayStore üzerinden telefonlara indirilebilecek. Uygulamada duyurular, etkinlikler, haberler, indirimler, eğitimler gibi menü sekmeleri yer alırken, çiftçi buradan bakiye bilgilerini ve son harcama detaylarına da kolaylıkla erişim sağlayabilecek.

Mobil uygulama ayrıca içeriği sayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve kooperatiflerin sosyal medya hesaplarına da hızlı erişim imkanı sunacak. Gaziantep Ticaret Odası’nın tarımsal ürünlerde anlık fiyat takibi ve ÇKS bilgilerine giriş gibi alternatif erişimler de menülerde mevcut olacak.