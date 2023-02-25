Gaziantepli ayakkabıcılar imalathanelerini depremzede meslektaşlarıyla paylaşacak

Türkiye’nin ayakkabı imalatında ikinci sırada yer alan Gaziantep, işletmelerini depremzede meslektaşlarıyla paylaşacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde birçok esnafın iş yeri zarar gördü. Depremden etkilenen iller Türkiye’nin ayakkabı ihtiyacının yüzde 50’sini karşılayan bir bölgede yer alıyor. Diğer illere göre depremden daha az etkilenen Gaziantep merkezde normalleşmeye başladı. 2 bine yakın ayakkabı işletmesiyle Türkiye’nin ayakkabı imalatında ikinci sırada yer alan Gaziantep’te Esnaf ve Zanaatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Emin İnce, işletmelerini depremden zarar gören diğer illerdeki meslektaşlarıyla ortak paylaşma kararı aldıklarını söyledi.

“Ayakkabı imalatı yapan meslektaşlarımızla iş yerlerimizi ortak kullanacağız”

Gaziantep Esnaf ve Zanaatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Emin İnce iş yerlerini depremzede meslektaşlarıyla paylaşacaklarını belirterek, “Gaziantep olarak 11 ili etkileyen yüzyılın en büyük felaketiyle bölgemiz karşı karşıya kaldı. Bizlerde bu zor zamanda esnaflarının ışığının sönmemesi, umutlarının yeşermesi, yaşamlarına kaldıkları yerden devam edebilmeleri için Gaziantepli ayakkabıcılar olarak bir kampanya başlattık. Bölgemizde ayakkabı imalatıyla uğraşan meslektaşlarımızı Gaziantep Ayakkabıcılar Odası olarak üyelerimizle birlikte bir iş yerimizde bir depremzede esnafımızı eşleştirerek iş yerini ortak kullanmalarını, yaşam alanlarını tekrar kurabilmelerini hayata dönebilmelerini sağlamaya çalışacağız. Üyelerimiz bizde elimizi taşın altına koyalım dediler. Bu zor zamanlarda acılarımızı paylaşarak böyle bir kampanya başlatmaya karar verdik. Gaziantepli ayakkabıcıları olarak, depremden etkilenen bölgelerde ayakkabı imalatı yapan meslektaşlarımızla iş yerlerimizi ortak kullanacağız. İş yeri hasar alan meslektaşlarımızı buradaki üyelerimizle eşleştirerek ortak üretim yapacağız. Onlardan herhangi bir ücret istemeksizin oradaki meslektaşlarımıza can suyu olmaya çalışacağız. Çünkü onların ekonomiye istihdama katkıda bulunmaya devam etmeleri gerekiyor” dedi.

“Bu bölge Türkiye’nin ayakkabı ihtiyacının yüzde 50’sini karşılıyor”

Ayakkabı sektöründe bölgenin önemli bir role sahip olduğunu belirten İnce, “Bizim bölgemiz Türkiye’nin ayakkabı ihtiyacının yüzde 50’sini tek başına karşılayan bir bölgedir. Gaziantep ise Türkiye ayakkabı imalatında ikinci sıradadır. Yapmış olduğu ayakkabıların yüzde 52’sini de Orta Doğu pazarına satıyor. Gaziantep’te yaklaşık bin 600 tane ayakkabı imalatçısı, 400 tane terlik imalatçısı toplamda 2 bin işletmesinin yanında çok güçlü bir yan sanayisi mevcuttur. Bizim sektör 80 bin kişiyi istihdam ediyor” diye konuştu.