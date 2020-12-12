banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe kendi evinde hezimete uğradı
Fenerbahçe kendi evinde hezimete uğradı
Trabzonspor, Kayseri deplasmanında beraberliğe razı oldu
Trabzonspor, Kayseri deplasmanında beraberliğe razı oldu
Artık kargom kayboldu derdi bitiyor
Artık kargom kayboldu derdi bitiyor
Böyle ödül görülmedi: Fotoğraflayana 10 bin TL ödül
Böyle ödül görülmedi: Fotoğraflayana 10 bin TL ödül

Gaziantep’in 30 yıllık su sorunu çözüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, online olarak katıldığı Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçesine bağlı Düzbağı mevkiinde düzenlenen ‘Düzbağı İçme Suyu İsale Hattı ve Gaziantep Doğanpınar Barajı’ açılış törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ekonomi 12.12.2020, 16:49
3
Gaziantep’in 30 yıllık su sorunu çözüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, online olarak katıldığı Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçesine bağlı Düzbağı mevkiinde düzenlenen ‘Düzbağı İçme Suyu İsale Hattı ve Gaziantep Doğanpınar Barajı’ açılış törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, devasa bir yatırım açtıklarını belirterek, “Başkanımız Fatma Hanımın kurumumuza yapmış oldu talep üzerine 2 yıl gibi bir sürede yapılmış oldu. Şu ana kadar harcanan para 2.6 milyar. Biliyorsunuz bir de Doğanpınar barajını açtık ki oda 80 bin hektarlık alana hitap eden bir baraj. O barajla birlikte 3.2 milyarlık devasa bir yatırımı açtık. Elbette Gaziantep’in kalan yatırımları tamamlandığında 1 milyar doların üzerinde bir yatırımdan bahsediyoruz. Elbette güzide şehrimiz bu yatırımları hak ediyor her konuda öncü şehir olmaya aday. İhracatıyla, sanayisiyle, gastronomisiyle yeni yeni şehirleşmesiyle hakikaten doğu illerimizin bir incisi haline geldi” dedi.

144 kilometre uzunluğunda bir irsale hattı ile suyun kalitesi bozulmadan vatandaşlara ulaşacağını kaydeden Pakdemirli, “Bizde özellikle bakanlığımız konusuna giren sulama yatırımlarında hem belediyemize hem de Gaziantep halkımıza destek olmak gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu zorlu ve meşakkatli bir iş size bugün burada kolay görünüyor ama 144 kilometre uzunluğunda bir irsale hattından bahsediyoruz. İçinden arabaların geçebileceği tünellerden bahsediyoruz. Ve bu suyu 144 kilometre boyunca memba suyu kalitesinde taşıyıp Gaziantepli vatandaşlarımıza ulaştırmaktan bahsediyoruz. Burası üç etap henüz diğer etaplar tamamlanmadı barajı var, arıtma tesisi var bunlarında tamamlanmasıyla beraber yine devasa yatırımlarımıza yenilerini katmış olacağız. Bu şu anda Gaziantep ‘in 100 milyon metre küp diyeceğim, diyeceksiniz ki bu nedir? Yıllık ihtiyacının yarısını buradan karşılıyoruz barajı tamamladığımızda da Gaziantep’in yıllık ihtiyacının hepsini karşılayacak şekilde bir su potansiyeli sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te 2050 yılına kadar su problemi olmayacak

“Mevcut kaynaklarında düşündüğümüz zaman bundan sonra Gaziantepliler 2050 yılına kadar suyla ilgili bir problemleri kalmamış olacak” diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

“ Türkiye’de bizim bakanlığımızla beraber birçok atılım yapmakla birlikte birçok şehrimizin de 20 - 30 yıllık planlamasını zaten yapmıştık. Özellikle Gaziantep, Kilis gibi hızlı artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için mastır planlarımızı hızlı bir şekilde değiştirdik.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Bakan Pakdemirlli’ye teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Evliya Çelebi’nin ‘buraları anlatmaya ne kalem, ne kelam yeter’ sözünü hatırlatarak, “Mezepotamya’dan Akdeniz’e uzanan su hattındayız. Buradaki, su yönetimi altın yönetimi petrol yönetimi kadar önemli” dedi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 12 18
6. Kasımpaşa 12 18
7. Hatayspor 10 18
8. Karagümrük 12 17
9. Malatyaspor 11 16
10. Konyaspor 11 15
11. Gaziantep FK 10 15
12. Başakşehir 11 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 11 13
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 11 10
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 13 21
7. Altay 12 20
8. Bursaspor 14 20
9. İstanbulspor 11 18
10. Balıkesirspor 12 15
11. Menemen Belediyespor 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. West Ham 12 20
6. Southampton 11 20
7. M. United 10 19
8. Aston Villa 10 18
9. Man City 10 18
10. Everton 11 17
11. Newcastle 11 17
12. Wolverhampton 12 17
13. Crystal Palace 11 16
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Valencia 13 14
11. Athletic Bilbao 12 14
12. Elche 10 14
13. Eibar 12 14
14. Deportivo Alaves 12 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 11 11
19. Osasuna 12 11
20. Huesca 12 8