Gaziantep yatırımlarla aydınlandı

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te hizmet verdiği 11 bin 133 trafo ve 15 bin 815 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Gaziantep için Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye’de 7 bin 441 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 20 pano ile 8 trafo ve 8 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 19 km’lik hattın bakımı tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2021 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Toroslar EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet bölgesinde yer alan Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2021 yılının ikinci çeyreğinde de toplam 278 kilometrelik hat bakımı yapılmasını planlayan Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgesinde 40 bin 92 adet aydınlatma armatürünün montajının yanı sıra 2 bin 796 adet elektrik panosu, 2 bin 515 adet trafo merkezi ve 214 adet dağıtım merkezi montajını da gerçekleştirecek.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Toroslar EDAŞ, www.toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.