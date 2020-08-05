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Gaziantep pekmezini tescilledi

GASTRONOMİ KENTİ GAZİANTEP’İN GELENEKSEL LEZZETLERİ ARASINDA YER ALAN ‘ANTEP PEKMEZİNİ’ COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLEDİ. ANTEP DÖKÜLGEN ÜZÜMÜNDEN YAPILAN VE ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA TÜKETİLEN ‘ANTEP PEKMEZİ’, SAĞLIK KAYNAĞI OLARAK BİLİNMEKTE.

Ekonomi 05.08.2020, 16:38
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Gaziantep pekmezini tescilledi

Gastronomi kenti Gaziantep’in geleneksel lezzetleri arasında yer alan ‘Antep Pekmezi’ coğrafi işaretle tescillendi. Antep dökülgen üzümünden yapılan ve özellikle kış aylarında tüketilen ‘Antep Pekmezi’, sağlık kaynağı olarak bilinmekte.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bülteninin 82. sayısında, ‘Antep Pekmezinin’, Gaziantep adına tescil edildiğini açıkladı.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 41’inci maddesi kapsamında 24 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ürünün korunmak üzere tescil işlemlerinin tamamlandığını kaydeden Akıncı, “Eşsiz lezzetini dökülgen üzüm, toprak ve güneşten alan, geleneksel hazırlanış biçimiyle asırlık sofra lezzetlerimizin başında gelen, sağlık dostu Antep Pekmezi, borsamız tarafından şehrimizin bir değeri olarak tescil ettirildi. Gazi şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Gaziantep’in tescilli ürün sayısı 27’ye yükseldi

Antep Pekmezi ile Gaziantep’in coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 27’ye, GTB’nin tescilini gerçekleştirdiği ürün sayısının ise 13’e yükseldiğini kaydeden Akıncı, “Amacımız binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan geleneksel lezzetlerimizi coğrafi işaretle koruma altına alarak, gelecek nesillere taşımak ve ticari piyasalarda bu ürünlerimize katma değer kazandırmak” ifadelerini kullandı.

GTB tarafından şu ana kadar sürdürülen tescil çalışmalarında kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan 13 ürünün coğrafi işaretle taçlandırıldığını anımsatan Akıncı, 10 ürün içinde Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Antep Lahmacununa AB tescili için başvuru yapıldı

Akıncı, ayrıca Gaziantep mutfağında özel bir yeri bulunan Antep Lahmacununa Avrupa Birliği (AB) tescili almak içinde gerekli başvuruları yaptıklarını ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Oda/Borsalar tarafından tescil ettirilen coğrafi işaretli ürün sayısının Antep Pekmezi ile birlikte 215’e ulaştığına dikkat çeken Akıncı, GTB’nin Gaziantep adına tescil ettirdiği toplam 13 ürünle tüm ticaret borsaları arasında birinci, sanayi ve ticaret odalarının dahil olduğu listede ise ikinci sırada yer aldığını dile getirdi.

Gaziantep mutfağının, aynı topraklarda yaşamış kadim medeniyetlerin yeme-içme kültürlerinin bir sofrada harmanlanmasıyla oluşan zengin bir evrensel değer olduğuna işaret eden Akıncı, kültürel değerlerin bir yansıması olan coğrafi işaretler konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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