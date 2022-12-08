Gayrisafi Yurtiçi Hasıladan en yüksek payı 2,2 trilyon lira ile İstanbul aldı

2021 yılında İstanbul 2 trilyon 202 milyar TL ile en yüksek Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) ulaştı ve toplam GSYH’den yüzde 30,4 pay aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verisini açıkladı. Buna göre, il düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2021 yılında İstanbul 2 trilyon 202 milyar 156 milyon TL ile en yüksek GSYH’ye ulaştı ve toplam GSYH’den yüzde 30,4 pay aldı. İstanbul’u, 667 milyar 142 milyon TL ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 462 milyar 152 milyon TL ve yüzde 6,4 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 6 milyar 99 milyon TL ile Tunceli, 4 milyar 968 milyon TL ile Ardahan ve 3 milyar 861 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

GSYH’den en yüksek payı alan ilk beş il, 2021 yılında toplam GSYH’nin yüzde 54,4’ünü oluşturdu.

Kocaeli, kişi başına GSYH’de 2021 yılında 153 bin 479 TL ile ilk sırada yer aldı

Kişi başına GSYH’de 2021 yılında, Kocaeli 153 bin 479 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli’ni, 140 bin 698 TL ile İstanbul ve 132 bin 803 TL ile Tekirdağ izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 27 bin 790 TL ile Van, 27 bin 48 TL ile Şanlıurfa ve 26 bin 837 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2021 yılında on üç il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

İstanbul, ‘tarım, ormancılık, balıkçılık’ ve ‘diğer hizmet faaliyetleri’ hariç, tüm faaliyetlerde en yüksek payı aldı

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılında cari fiyatlarla GSYH’den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç, tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı. Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamı içinde İstanbul’un aldığı pay yüzde 65,6, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 60,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 45,7, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 41,9, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. Konya yüzde 6,0 pay ile tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 içinde ilk sırada yer alırken, Ankara yüzde 42,3 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sırada yer aldı.

İstanbul’un toplam GSYH’si içinde en yüksek payı yüzde 33,7 ile hizmetler sektörü aldı

İstanbul, 2021 yılında hizmetler sektörü toplamından yüzde 41,9 pay alırken, ilin toplam GSYH’si içinde hizmetler sektörünün payı yüzde 33,7 olarak gerçekleşti. İstanbul’un toplam GSYH’si içinde sanayi sektörü yüzde 18,8 pay ile ikinci sırada, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7,2 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Zincirlenmiş hacim endeksiyle GSYH, 17 ilde, bir önceki yıla göre Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdü

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artarken, 17 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2021 yılında en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 26,5 değişim oranı ile Antalya, yüzde 20,0 ile Tekirdağ ve yüzde 19,6 ile Yalova oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 2,7 değişim oranı ile Sinop, yüzde 4,8 ile Gümüşhane ve yüzde 5,4 ile Ardahan oldu.

İstanbul yüzde 3,96 ile, 2021 yılı Türkiye GSYH büyümesine (yüzde 11,4) en fazla katkı sağlayan il oldu

Yıllık GSYH’nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artışına en fazla katkı veren il yüzde 3,96 ile İstanbul oldu. İstanbul’u yüzde 0,95 ile Ankara ve yüzde 0,85 ile İzmir izledi. Yıllık GSYH büyümesine 2021 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,007 ile Ordu, yüzde 0,008 ile Rize, yüzde 0,009 ile Çanakkale yer aldı.