banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!

Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı yüzde 30,1 ile İstanbul aldı

2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH’ye ulaştı ve toplam GSYH’den yüzde 30,1 pay aldı.

Ekonomi 09.12.2021, 10:07
Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı yüzde 30,1 ile İstanbul aldı

2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH’ye ulaştı ve toplam GSYH’den yüzde 30,1 pay aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH’ye ulaştı ve toplam GSYH’den yüzde 30,1 pay aldı. İstanbul’u, 482 milyar 589 milyon TL ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 306 milyar 713 milyon TL ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 5 milyar 65 milyon TL ile Tunceli, 4 milyar 487 milyon TL ile Ardahan ve 3 milyar 191 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

GSYH’den en yüksek payı alan ilk beş il, 2020 yılında toplam GSYH’nin yüzde 53,5’ini oluşturdu.

İstanbul, kişi başına GSYH’de 2020 yılında 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı

Kişi başına GSYH’de 2020 yılında, İstanbul 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 96 bin 745 TL ile Kocaeli ve 85 bin 396 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 22 bin 104 TL ile Van, 21 bin 357 TL ile Ağrı ve 20 bin 421 TL ile Şanlıurfa son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2020 yılında on dört il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

İstanbul, "tarım, ormancılık, balıkçılık" ve "diğer hizmet faaliyetleri" hariç, tüm faaliyetlerde en yüksek payı aldı

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılında cari fiyatlarla GSYH’den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç, tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı. Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamı içinde İstanbul’un aldığı pay yüzde 64,4, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 58,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 46,0, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 40,8, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 33,2 olarak gerçekleşti. Konya yüzde 5,9 pay ile tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 içinde ilk sırada yer alırken, Ankara yüzde 41,1 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sırada yer aldı.

İstanbul’un toplam GSYH’si içinde en yüksek payı yüzde 30,3 ile hizmetler sektörü aldı

İstanbul, 2020 yılında hizmetler sektörü toplamından yüzde 40,8 pay alırken, ilin toplam GSYH’si içinde hizmetler sektörünün payı yüzde 30,3 olarak gerçekleşti. İstanbul’un toplam GSYH’si içinde sanayi sektörü yüzde 17,9 pay ile ikinci sırada, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7,3 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Zincirlenmiş hacim endeksiyle GSYH, 63 ilde, bir önceki yıla göre Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdü

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,79 artarken, 63 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2020 yılında en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 15,8 değişim oranı ile Aksaray, yüzde 15,5 ile Ardahan ve yüzde 13,9 ile Çanakkale oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 4,7 değişim oranı ile Nevşehir, yüzde 8,3 ile Muğla ve yüzde 24,3 ile Antalya oldu.

Ankara yüzde 0,59 ile, 2020 yılı Türkiye GSYH büyümesine (yüzde 1,79) en fazla katkı sağlayan il oldu

Yıllık GSYH’nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 1,79 artışına en fazla katkı veren il yüzde 0,59 ile Ankara oldu. Ankara’yı yüzde 0,21 ile Gaziantep ve yüzde 0,19 ile Kocaeli izledi. Yıllık GSYH büyümesine 2020 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,85 ile Antalya, yüzde 0,11 ile Muğla, yüzde 0,09 ile İstanbul yer aldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8