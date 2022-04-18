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“Gayrimenkul yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor”

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ’’Gayrimenkul son yıllarda en güvenilir yatırım aracı olduğunu tekrar göstermiş oldu. Fiyatlardaki artışın devam edeceğini öngörüyorum’’ dedi.

Ekonomi 18.04.2022, 17:23
“Gayrimenkul yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor”

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ’’Gayrimenkul son yıllarda en güvenilir yatırım aracı olduğunu tekrar göstermiş oldu. Fiyatlardaki artışın devam edeceğini öngörüyorum’’ dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 96,4, reel olarak ise yüzde 26,9 oranında arttı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, ’’Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerinin takip edilmesine yönelik olarak hazırlanan Merkez Bankası konut fiyat endeksi son bir yılda yüzde 96,4 oranında artarak tarihi bir artış kaydetti. Kalite etkisinden arındırarak ülke genelini kapsayacak şekilde belirlenen bu oran için reel artış oranı ise yüzde 26,9 oldu. oldu. 8 Nisan itibari ile de BDDK verilerine göre ise konut kredileri hacmi 313 milyar 641 milyon TL seviyesi ile yeni bir rekor kırdı’’ dedi.

“Türkiye birim fiyat ortalaması 8 bin 640 TL”

Türkiye genelinde birim metrekare fiyat ortalamasının son bir yılda yaklaşık iki kat artarak 8 bin 640-TL seviyelerine ulaştığını belirten Özelmacıklı, ’’Üç büyükşehir için birim fiyat ortalamalarına baktığımızda İstanbul 13 bin 836 TL/metrekare ile ilk sırada yer alıyor. İstanbul’u 10 bin 61 TL/metrekare ile İzmir, 6 bin 225 TL/metrekare ile Ankara takip ediyor. En yüksek yıllık değişim gösteren illerin olduğu bölgelerde ilk sırada 117,8 ile Aydın, Denizli ve Muğla yer alırken, Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde artışlar yüzde 115,9 oldu. Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgesinde ise de yüzde 111,1 artış yaşandı. En düşük yıllık değişim gösteren iller ise yüzde 58,9 ile Erzurum, Erzincan ve Bayburt ile yüzde 56,8 artış gösteren Ardahan, Ağrı, Kars ve Iğdır oldu’’ şeklinde konuştu.

’’İstanbul dışına yönelme var’’

Özellikle İstanbul’da son bir yıllık dönemde bazı bölgelerde 3 katına kadar fiyat artışları yaşandığını da ifade eden Özelmacıklı, ’’Özellikle son dönemde ofislerimize şehir dışı yatırım alternatifleri soran müşterilerde yoğun bir artış var. Fiyatların İstanbul’da çok artması sonrasında, özellikle İstanbul’a yakın ya da memleketine yatırım yapmak isteyen, oradan ev yada arsa almak isteyen müşterilerimizde çok yoğun bir artış yaşıyoruz’’ diye konuştu.

“En güvenli yatırım aracı”

TÜİK verilerine göre, konut satışlarının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleştiğini de aktaran Özelmacıklı, “Gayrimenkul son yıllarda en güvenilir yatırım aracı olduğunu tekrar göstermiş oldu. Fiyatlardaki artışın devam edeceğini öngörüyorum’’ ifadelerini kullandı.

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