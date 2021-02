Gayrimenkul ve konut alımlarında İran ilk sırada

EVA Gayrimenkul Değerleme, yabancı yatırımcıların 2019 yılı 4. çeyrek sonu ile 2020 yılı aynı döneminde Türkiye’de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını inceledi. Tapu Yabancı İşler Daire Başkanlığı verilerine göre; 2019 yılı 4. çeyreği sonunda 47 bin 668 adet olan yabancıların gayrimenkul edinimleri 2020 yılı aynı döneminde yüzde 0,6 azalarak 47 bin 369 adet oldu.

Türkiye genelinde, toplam 40 bin 812 adet konut satıldı

Konut satışı özelinde TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; adet bazında, 2020 4. çeyrek sonu itibariyle Türkiye genelinde, toplam 40 bin 812 adet konut satıldı. Bu rakamla, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,3’lük bir düşüş görüldü. Yabancılara satılan konutların toplam konut satışları içindeki oranı 2019 yılı 4. çeyrek sonu itibariyle yüzde 3,4 iken bu oran 2020 yılı aynı döneminde yüzde 2,7’ye geriledi.

Gayrimenkulde de konutta da İran ilk sırada

2020 yılı 4. çeyrek sonu itibariyle, yabancıların Türkiye genelindeki adet bazında tüm gayrimenkul yatırımları incelediğinde, ilk sırada İran yer alıyor. Bu kategoride bir önceki yılın birincisi Irak’ın yerini alan İran’ı Irak, Rusya Federasyonu, Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Yemen, İngiltere, Kuveyt ve Ürdün takip ediyor.

Konutta İran, Irak, Rusya Federasyonu ve Afganistan’tan büyük ilgi

2020 yılı 4. çeyrek sonu itibariyle Türkiye genelinde yabancılara yapılan toplam konut satış âdetinde ise İran ilk sırayı aldı. İran’ı, Irak, Rusya Federasyonu, Afganistan, Kazakistan, Azerbaycan, Yemen, Ürdün, Almanya ve Kuveyt takip etti.

Yabancı gayrimenkul yatırımlarında Körfez ülkelerinin payı azalıyor

Yabancı gayrimenkul yatırımlarında önemli bir ağırlığa sahip olan Körfez ülkelerinin, 2019 yılı 4. çeyreği sonundaki 18 bin 019 adet olan tüm gayrimenkul cinsinde adet bazında yaptıkları yatırımlar 2020 yılı aynı döneminde yüzde 1,0 oranında azalarak 17 bin 842 adet olarak açıklanmıştır. Ayrıca, toplam yabancı yatırımlarının içinde Körfez ülkelerinin durumunu değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme, 2019 yılı 4. çeyreği sonunda toplam yabancı yatırım adedi içinde payı %38 olan Körfez ülkelerinin 2020 senenin aynı oranı koruduğunu ortaya çıkardı.

Gayrimenkul yatırımında İstanbul, Antalya ve Ankara ilk üçte

Tüm gayrimenkul cinsinden en çok tercih edilen illerde toplam adet bazında 2020 yılı 4. çeyrek sonu itibariyle yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il İstanbul olurken, İstanbul’u Antalya, Ankara, Bursa, Yalova, Mersin, İzmir, Muğla, Sakarya ve Samsun izledi.

İstanbul’da 2019 yılının aynı dönemine göre %0,5’lık düşüş yaşandı

yatırımcıların 2019 yılı 4. çeyrek sonu dönemi ile 2020 yılı aynı döneminde İstanbul’da gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarımda ise, Tapu Yabancı İşler Daire Başkanlığı verilerine göre; 22 bin 824 adet olan yabancıların gayrimenkul edinimleri 2020 yılı aynı döneminde yüzde 0,5 azalarak 22 bin 719 metrekare oldu.

İstanbul’da İran birinciliği korudu

2020 yılı 4. çeyrek sonu itibariyle, yabancıların İstanbul genelindeki adet bazında tüm gayrimenkul yatırımlarında, ilk sırada İran yer alıyor. Bu kategoride bir önceki yılda da birinci olan İran’ı Irak, Afganistan, Çin, Yemen, Filistin, Ürdün, Azerbaycan, Mısır ve Libya takip ediyor.

İstanbul’da Yabancılara Konut satışında adet bazında yüzde 8,1’lik düşüş yaşandı

Konut satış adedi özelinde ise TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; adet bazında, 2020 4. çeyrek sonu itibariyle İstanbul genelinde, toplam 19 bin 175 adet konut satıldı. Bu rakamla, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,1’lik bir düşüş görüldü. Yabancılara satılan konutların toplam konut satışları içindeki oranı 2019’ yılı 4. çeyrek sonu itibariyle yüzde 8,8 iken bu oran 2020 yılı aynı döneminde yüzde 7,2’ye geriledi.

İlçe tercihleri, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir

İstanbul’daki gayrimenkul edinimlerinde adet bazında yabancılar tarafından en çok tercih edilen ilk on ilçe Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Küçükçekmece, Sarıyer, Zeytinburnu, Büyükçekmece ve Fatih oldu.

