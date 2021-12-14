Garanti BBVA’dan Türkiye’nin ilk Yeşil Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS) ürünü

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin “Nakit Yönetimi ürünlerimiz içerisinde yer alan kısa vadeli finansman, tahsilat ve ödeme çözümlerimizi sürdürülebilir finans çatısı altında farklılaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk uygulama olarak, Garanti BBVA üzerinden HGS başvurusunda bulunan elektrikli ve/veya hibrit araç sahiplerine HGS ürününü ücretsiz vermeye başladık. Öte yandan Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS) ve Tedarikçi Finansmanı Sistemi (TFS) gibi ürünlerimize de yeşil ve sürdürülebilirlik bağlantılı yapılar geliştirerek müşterilerimize sunmaya başladık. Bunun ilk örneği de, Garanti BBVA Filo ile birlikte hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk Yeşil Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS) ürünü” dedi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör, “Garanti BBVA ile birlikte yürüttüğümüz birçok sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek, sektörde ilk olacak bir uygulamayı devreye alıyoruz. Garanti BBVA Filo’dan kiralanan araçlarının 50% ve daha fazlasının hibrit ve/veya elektrikli araç olması ve kiralama bedellerini Garanti BBVA DTS aracılığı ile ödenmesi halinde müşterilerimize ilgili sistemi daha avantajlı fiyatlarla sunarak müşterilerimizin araç filolarından kaynaklı karbon ayak izlerini azaltmalarını teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.