Garanti BBVA’dan “Film Gibi Girişimler”

Çevresel ve toplumsal sorunları çözme amacıyla sosyal fayda ve etki yaratmayı hedefleyen, ticari faaliyet yoluyla elde ettikleri kârı öncelikli olarak sosyal amaçlar için harcayan proje sahiplerinin konuk edildiği programda sosyal girişimciliğin farklı örnekleriyle yaratılan sosyal fayda irdeleniyor.

Serinin yeni bölümlerindeki ilk konukları, markalar ve görme engelliler için kapsayıcı dönüşüme odaklanan özgürlük teknolojileri şirketi BlindLook’un kurucuları Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın. Milyonlarca görme engelli bireyi sosyal hayatta ve dijital dünyada özgürleştiren BlindLook, görme engellilerin modadan spora, bankacılıktan oy kullanmaya kadar pek çok alanda dünyaya ve teknolojiye daha rahat erişimini sağlıyor. 2021 yılında Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi seçilen Sadriye Görece, ortağı Cihat Ersin Aydın ile birlikte “Film Gibi Girişimler” de BlindLook’un ilham veren ve fark yaratan hikâyesini Simge Fıstıkoğlu’na anlatıyor.

Uzun yıllardır kapsayıcı büyümeye odaklanarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşması adına çalışmalar yapan Garanti BBVA, Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişmesi, sosyal girişimcilerin sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaları, işlerini büyütmeleri, yarattıkları sosyal faydayı artırmaları için eğitim ve rehberlik vermenin yanı sıra bilinirliklerinin artmasına da katkı sağlamak üzere bugüne kadar 20’den fazla girişimciye destek sağladı.