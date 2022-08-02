Garanti BBVA’dan emekli promosyonu açıklaması

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 7 bin 500 TL’ye varan ödül fırsatı sunulduğunu duyurdu.

Emeklilerin promosyon ödemelerinde yeni duyurular gelmeye devam ediyor. Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 7 bin 250 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Banka, 1.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7.250TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Banka ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği “yakınını getir” kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme yapıyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16.00’ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor. Ayrıntılı bilgiye bankanın şubelerinden ve internet adresinden ulaşılabiliyor.