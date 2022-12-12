Garanti BBVA, üst üste 8. kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nin Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde yer alan Türkiye’den tek şirket olduğunu açıkladı.

Garanti BBVA’dan, ‘Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde rekor başarı geldi. Yapılan şirket acıkmasında bankanın, üst üste 8. kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nin (DJSI) Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde (DJSI - Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets) yer alan Türkiye’den tek şirket olduğu bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2015’ten beri yer aldığı Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde elde ettiği 82 puanla başarısını bir kez daha tekrarladı. Garanti BBVA bu yıl karbonsuzlaşma hedefleri, finanse edilen emisyonlar gibi ileri derecedeki sürdürülebilirlik konularının entegre edilerek değerlendirme kriterlerinin zorlaştığı endekste küresel bankacılık sektöründe en yüksek 6. puanı aldı. Geçen yıla göre puanını 75’ten 82’ye çıkaran banka sürdürülebilirlik yönetişiminin sağlamlığını uluslararası mecralarda da tescil etti.

Kurumsal firmaların dünya çapında sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren en saygın platformlardan biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi; uluslararası yatırımcıların baz aldıkları önemli bir gösterge özelliğini taşıyor. DJSI’nin detaylı analiz sürecinde şirketler; iş etiği, yönetişim, finansman faaliyetleri ve Banka içinde çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri, insan ve çalışan hakları gibi konularda puanlanıyor.

Açıklamada görüşleri yer alan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir kalkınma için finans kuruluşlarına düşen görevin bilinciyle hareket ediyoruz. 16 yılı aşkın süredir sürdürülebilir işleri finanse etmenin yanında iklim değişikliğiyle mücadele için önemli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de kömürden çıkış taahhüdü veren ve Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne katılan ilk banka olduk. Sürdürülebilirliği cinsiyet eşitliğinden, enerji verimliliğine, finansal okuryazarlığın artmasından döngüsel ekonomiye kadar tüm yönleriyle ele alıyor, iş yapış şekillerimize entegre ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımız ulusal ve uluslararası platformlar tarafından da takdir gördüğü için mutluyuz. DJSI’ndeki başarımızı bir kez daha tekrarlayarak 8’inci kez Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde yer aldık. Elde ettiğimiz 82 puanla kendi rekorumuzu kırdık. Bu yıl işimiz biraz daha zordu. Endeks bu yıl; karbonsuzlaşma hedefleri, finanse edilen emisyonlar gibi ileri derecedeki sürdürülebilirlik konularını da değerlendirmeye aldı. Değerlendirmede Garanti BBVA olarak geçen yıla göre 7 puanlık artışla sürdürülebilirlik yönetişimizin sağlamlığını uluslararası mecralarda da bir kez daha kanıtladık. Şeffaf ve sürdürülebilir iş yapış anlayışımızın uluslararası arenanın en saygın endeksleri arasında yer alan DJSI tarafından takdir görmesi, paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü ilişki adına bizler için büyük önem teşkil ediyor. Sürdürülebilir finans alanındaki ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize verdiğimiz destek ve danışmanlığın yanı sıra, kendimize koyduğumuz iddialı hedefleri daha da ileri taşıyarak sürdürülebilirliğe her yönden katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.