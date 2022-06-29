Garanti BBVA’dan ’Caz dolu 25 yıl’ NFT hediyesi

İstanbul Caz Festivali’ne 25 yıldır destek veren Garanti BBVA, NFT hediye edecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden İstanbul Caz Festivali’ne 25 yıldır Garanti BBVA, bu desteği NFT dünyasına da taşıyor. Banka bu yıl 25 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında caz müzik tutkunlarını bir araya getirecek İstanbul Caz Festivali kapsamında müşterilerine NFT (Non-Fungible Token) kazanma imkânı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre festivale verdiği desteğin 25. yılını kutlayan Garanti BBVA, önceki yılların ikonik festival afişlerinden oluşan 25 parçalık NFT Koleksiyonu’nu müşterilerine hediye edecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Bankacılık alanındaki çalışmalarımızın yanında topluma ve sosyal hayata değer katacak projeleri desteklemeyi kurum kültürümüzün çok önemli bir parçası olarak görüyoruz. 25 yıldır İstanbul Caz Festivali’ne verdiğimiz desteği ilk günkü heyecan ve coşkuyla sürdürürken bu yıla özel hayata geçirdiğimiz “Caz Dolu 25 Yıl” NFT koleksiyonu projesiyle NFT dünyasına da giriş yapıyoruz. İstanbul Caz Festivali’nin, geçmiş yıllarda tasarlanan festival afişlerinden oluşan NFT Koleksiyonu’nun dijital sanat dünyasının bir parçası haline gelmesini sağladığımız için de ayrıca mutluyuz. Garanti BBVA olarak, NFT’lerin yanı sıra metaverse dünyasındaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Uzun yıllardır dijital platformlarda sunduğumuz hayatı kolaylaştıran ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimini önümüzdeki dönemde metaverse evreninde de daha zenginleştirilmiş şekilde sürdürmeyi amaçlıyoruz ve stratejilerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Metaverse evrenine taşınacak bankacılık deneyiminin tüketici etkileşimini farklı bir boyuta taşıyacağına inanıyor, geleceğin hizmet modeli üzerine çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Koleksiyonun özel parçalarından birini kazanmak isteyenlerin bankanın mobil uygulaması içindeki akıllı asistan UGİ’ye ‘Caz NFT’ yazıp, Ugi’nin sorduğu ‘Biz bu yıl festivalde ‘caz da seni seviyor’ dedik, peki senin en sevdiğin caz sanatçısı kim?’ sorusuna yanıt vermesi yeterli oluyor. Soruyu cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 25 kişi bu NFT’lerin sahibi olacak. İstanbul Caz Festivali’ne özel hazırlanan 25 adet NFT koleksiyonu dışarıdan satın alıma kapalı olup, sadece ankete katılan ve çekiliş sonucu kazanan müşterilerin cüzdanlarına gönderilecek. NFT sahipleri cüzdanlarındaki NFT’leri, Metamask’ın NFT bölümünde ya da OpenSea Platformunda görüntüleyebilecek. İstanbul Caz Festivali NFT koleksiyonu OpenSea üzerinden “Caz Dolu 25 Yıl” adıyla incelenebilecek.