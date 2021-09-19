Garanti BBVA yapay zekâ ekosistemine katkılarını sürdürüyor

Yapay zekâ teknolojileri bankacılığın geleceğini şekillendirirken, teknoloji yatırımları ve dijital bankacılık vizyonuyla sektöründe öncü rol üstlenen Garanti BBVA da ülkemizde yapay zekâ ekosisteminin gelişmesi için katkılarını sürdürüyor. Garanti BBVA bu kapsamda son olarak, yapay zekâ teknolojileri ile ilgili farkındalık ve okuryazarlık seviyelerini artırmak, katma değerli projeler geliştirilmesini sağlamak ve giderek büyüyen yapay zekâ ekosistemine kalifiye insan gücü sağlayabilmek adına Global AI Hub’ın öncülüğünde hayata geçirilen 10million.AI projesinin partnerleri arasında yer aldı. Bu küresel sosyal sorumluluk projesi kapsamında Global AI Hub tarafından dijital ortamda organize edilen ve İsviçre standartlarında sertifikasyon fırsatı sunulan, hem teknik hem de teknik olmayan kesimlere hitap eden geniş bir kurs yelpazesinden Türkiye’de 500.000 kişiye ücretsiz eğitim sağlanması hedefleniyor.

Garanti BBVA, bir yandan yapay zekâ teknolojilerini tüm bankacılık süreçlerine dahil etmek üzere yenilikçi projelere imza atarken, diğer taraftan bankacılık ekseninden çok daha geniş çerçevede, yapay zekâ ekosisteminin güçlenmesi için de çalışıyor. Garanti BBVA bu kapsamda öncelikle akademik boyutta ülkemizin önde gelen üniversiteleriyle iş birliği içinde, Garanti BBVA Teknoloji’nin üst yönetimi ve uzmanlarının katılımıyla, seminer ve dönemlik ders programları düzenleyerek bu alanda kariyer hedefleyen geleceğin mühendislerine katkı sağlamaya çalışıyor. Banka diğer taraftan geçtiğimiz yıl Kodluyoruz ile birlikte, sektörden uzman kişilerin yapay zekâ alanındaki gelişmeleri ele aldığı Alchemist Podcast serisini yayınlayarak teknoloji meraklılarının ilgisini bu alana çekmeye yardımcı oldu. Buna ek olarak geçen yıl online ortamda bir “Data Challenge” düzenleyerek yapay zekâ alanına ilgi duyan herkese kendilerini deneme imkânı sağladı ve bu etkinlik sonrasında başarılı isimlere Garanti BBVA Teknoloji bünyesinde çalışma fırsatı sunuldu. Garanti BBVA ayrıca 2022’den itibaren İTÜ Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği bölümündeki öğrenciler için 10 kişilik stajyer kontenjanı oluşturdu.

10million.AI Yapay Zekâ Eğitim ve Farkındalık Seferberliği

Global AI Hub tarafından düzenlenen eğitimlerle programa katılan yetenekler; platform üzerinden güncel iş, proje ve staj imkânlarına ulaşma, yapay zekâ alanında dünyanın önde gelen uzmanlarıyla etkileşime geçme fırsatı yakalayacaklar. 10million.AI projesiyle aynı zamanda Türkiye’deki “yapay zekâ okuryazarlığı” oranını 3 yıl içinde küresel ölçekte en üst seviyeye çıkartmak ve yapay zekâ ile dijitalleşme alanlarında kadınların varlığını dünyada ilk sıralara yerleştirmek de hedefleniyor. Bu kapsamda eğitimler için belirlenen kontenjanın en az yarısını kadınlar oluşturacak. 10million.AI projesi kapsamında ücretsiz erişime açılan eğitimler https://globalaihub.com/all-courses/?ref=garantibbva üzerinden takip edilebilecek.