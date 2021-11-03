Garanti BBVA veri merkezine yaptığı yenilikçi yatırımlarla yıllık 1,8 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağladı

İstanbul-Pendik’teki Garanti BBVA Veri Merkezi, dünyada “Tier IV Gold - Operasyonel Sürdürülebilirlik Sertifikası”na sahip 16 veri merkezinden biri konumunda bulunuyor. 2020 yılında yapılan soğutma ve iklimlendirme revizyonları, eski tip cihazların yeni nesil enerji verimliliği yüksek cihazlarla değişimi, sanallaştırma ortamlarının etkin ve verimli şekilde kullanımı sayesinde veri merkezinin işlem ve depolama kapasitesi yükseltilirken aynı zamanda yaklaşık 1,8 milyon TL değerinde yıllık 1993 Megawatt saat enerji tasarrufu sağlandı. Bu değer aynı zamanda yılda 172 ton petrole ve yaklaşık 1.000 ton karbondioksit gazı salımına karşılık geliyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili görüş bildiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, “Garanti BBVA olarak, BBVA Grubu ile birlikte Global Eco-Efficieny Plan inisiyatifleri kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, toplam enerji tüketimlerini düşürmek, daha etkili geri dönüşüm politikalarıyla karbon ayak izimizi azaltmak gibi sürdürülebilir bankacılık hizmetleri taahhütlerinde bulunuyoruz. Bu kapsamda halihazırda Tier IV Gold sertifikasıyla, sürdürülebilirlik kriterleri anlamında dünyadaki sayılı tesislerden biri olan Garanti BBVA Veri Merkezinde, verimliliği daha da artırmak ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmak adına sürekli yeni yatırımlar yapıyoruz. Son bir yılda hayata geçirdiğimiz bir dizi uygulama ve yatırımlarla da, veri merkezimizin enerji tüketimi konusunda önemli bir tasarruf sağladık. Bizim için burada elde ettiğimiz tasarrufun parasal değerinden çok, bu ölçüde bir enerji için gerekli kaynak tüketiminin azalmış olması anlam ifade ediyor. Veri merkezimizde enerji verimliliğini daha da arttırmak için halen soğuk koridor kapama projesi üzerinde analiz ve simülasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bu projeyle birlikte de %10-15 civarında ek bir enerji tasarrufu sağlayabileceğimizi öngörüyoruz. Teknoloji ve dijitalleşme şüphesiz insan hayatını kolaylaştıran unsurlar, ancak bu sürecin bir de yarattığı çevresel etkiler var ve biz bu alanda atılacak küçük-büyük her adımı önemsiyor, tüm iş süreçlerimizde faaliyetlerimizin yaratacağı çevresel etkileri azaltmak, dünyamıza ve geleceğimize iyi bakmak hedefiyle hareket ediyoruz.” diye konuştu.