Garanti BBVA sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon kredisini yeniledi

Yenilenen sendikasyon kredisiyle ilgili görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA uluslararası piyasalardaki itibarı ve güçlü finansal yapısıyla ülkemize yurtdışı finansman sağlamaya ve reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyor. Her türü koşulda bu tür borçlanmaları yapma kabiliyetimizi, hedeflediğimiz tutarın üzerinde gelen bu yüksek taleple, bir kez daha kanıtladık. İmzaladığımız sendikasyon kredisinin yanı sıra yaygın muhabir ağımız ve güçlü dış ticaret altyapımız sayesinde, şirketlerimizin uluslararası pazarlarda en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz.

Bunun yanı sıra, stratejik önceliklerimizden olan sürdürülebilirliğin bankamız iş yapış şeklindeki yerini ve bunu ürün ve hizmetlerimize yansıtmayı çok önemsiyoruz. Müşterilerimizin daha sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemelerine destek olmak için yenilikçi ürün, hizmet ve kaynaklarımızı her yıl daha da çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 2020’de dünyada bir ilki gerçekleştirerek, bir bankanın imzaladığı sürdürülebilirlik performansına endeksli ilk sendikasyon kredisini almış, ardından bu yılın ilk yarısında bu yapıyı sürdürülebilirlik performans kriterlerimizi bir adım daha ileriye götürerek yenilemiştik. Yılı bitirmeden sürdürülebilirlik anlamında daha da rekabetçi taahhütler vererek bu işlemi tekrarlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sendikasyon maliyetimiz, altyapısı müsait lokasyonlarımızda %100 yenilenebilir enerji kullanımına ve sürdürülebilir finans tarafında gerçekleştireceğimiz işlem hacmine endeksli olacak.” dedi.