banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Garanti BBVA, müşterileriyle dijital dünyada konuşuyor

- Ayda 650 binden fazla müşteri, Garanti BBVA'nın bankacılık akıllı asistanı Ugi ile aktif bir şekilde iletişim kuruyor

Ekonomi 28.12.2021, 12:41
Garanti BBVA, müşterileriyle dijital dünyada konuşuyor

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, tasarladığı bankacılık akıllı asistanı Ugi'nin yanı sıra WhatsApp ve Facebook Messenger'daki bot'ları ile müşterileriyle dijital dünyada konuşuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, yapay zekayı, dijital ürün ve hizmetleri insana dokunacak, bankayla aralarında insan samimiyetinde bir deneyim yaşatacak unsurlar olarak görüyor.

Mobil uygulamasındaki akıllı asistan Ugi ve WhatsApp üzerindeki botu ile müşterilerine ürün ve hizmetleriyle ilgili 200'den fazla konuda 7/24 cevap veren Garanti BBVA, son olarak Facebook Messenger botunu da yenileyerek tüm kanallarda aynı bilgi dağarcığına sahip bir Chatbot dünyası oluşturdu. Ayrıca, Ugi ve Facebook Messenger botları, müşterileri ihtiyaç duydukları anda müşteri temsilcilerine aktarıyor, bu sayede müşteriler işlemlerini kolayca yapabiliyor.

Garanti BBVA'nın akıllı asistanının ilk kez "merhaba" dediği Nisan 2016'dan bu yana 5,6 milyon müşteri, Ugi ile 64 milyondan fazla etkileşime girdi. Temmuz 2020 itibarıyla yazılı iletişim yeteneğinin de eklenmesiyle Ugi'nin kullanım oranlarında aylık bazda yüzde 70 artış yaşandı. Ugi'nin doğru anlama ve isabetli yönlendirme yapma oranı yüzde 83'lere ulaştı. Ayda 650 binden fazla müşteri, Ugi ile aktif bir şekilde iletişim kuruyor.

Bankanın diğer bot'ları Whatsapp ve Facebook Messenger üzerinden de ayda ortalama 75 bin kullanıcıdan gelen yaklaşık 300 bin mesaja hızlı ve doğru çözüm sunuluyor. Garanti BBVA'nın müşterileriyle aylık bazda gerçekleştirdiği toplam görüşmelerin yüzde 8'i de canlı destek asistanlarıyla gerçekleşiyor.

- Akıllı asistan Ugi

Bankacılık akıllı asistanı Ugi, Garanti BBVA Mobil kullanıcılarına yeni, kolay, hızlı ve daha gelişmiş bir deneyim yaşatıyor. Garanti BBVA Mobil ana sayfasında bulunan Ugi ile para transferinden hesap ve kart bilgilerini sorgulamaya kadar 200'den fazla bankacılık işlemi için destek alınabiliyor. Kullanıcılar sesli veya yazılı olarak iletişim kurabildikleri Ugi'ye "son ödeme tarihim ne zaman?", "maaşım yattı mı?", "market alışverişinde ne kadar harcadım?" gibi sorular sorup bunların cevaplarına kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca, "para gönder" ya da "fatura öde" gibi komutlarla doğrudan işlem ekranına da yönlenebiliyor.

Ugi ile konuşurken sadece spesifik cümleler ya da bankacılık terimleri kullanmak zorunda kalınmıyor. Doğal konuşmayı anlayabilecek şekilde geliştirilen Ugi, "1 gram altının dolar olarak karşılığı nedir?" gibi daha karmaşık soruları da yanıtlayabiliyor.

Ugi aynı zamanda, müşterileri insana ihtiyaç duyulduğu anda hızlıca Canlı Destek Asistanı'na aktarıyor. Müşteriler, işlemlerini canlı destek asistanlarıyla yazışarak çok kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ugi, taksitsiz alışveriş yapan müşterilere proaktif olarak "İşleminizi taksitlendirmek ister misiniz?" diye soruyor, bu sayede müşteriler taksitsiz alışverişlerini kolayca taksitlendirebiliyor.

Garanti BBVA, dijital dünyada kullanıcıların iletişim için en çok tercih ettikleri Whatsapp ve Facebook Messenger platformlarında da bot'ları ile müşterilerine 200'den fazla konuda 7/24 hizmet veriyor. Yenilenen Facebook Messenger botu da artık Garanti BBVA Mobil'deki akıllı asistan Ugi ve WhatsApp botu ile aynı bilgi dağarcığına sahip bulunuyor. Kredi hesaplama, döviz bilgileri sorgulama gibi ürün ve hizmetler hakkında anında destek oluyor. Facebook Messenger botu, ihtiyaç anında müşterileri destek ekibine bağlıyor, müşteriler işlemlerini kolaylıkla hallediyor.

#Garanti BBVA
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8