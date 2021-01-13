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Garanti BBVA, kredi büyümesinde normalleşme öngörüyor

Garanti BBVA 2021'e ilişkin beklentilerinde kredi büyümesinde normalleşme öngördü. Banka 2021'de Türk Lirası kredi büyümesinin yüzde 14-16 arasında gerçekleşeceğini tahmin ederken TL İşletme kredilerinin, 2020’ye kıyasla daha yavaş bir tempo ile ilerleyeceğini ancak büyümede yine ön planda olmaya devam edeceğini belirtti

Ekonomi 13.01.2021, 10:37
2004
Garanti BBVA, kredi büyümesinde normalleşme öngörüyor

Garanti BBVA, 2021 yılına ilişkin beklentilerde kredi büyümesinde normalleşme öngörürken işletme kredilerinin geçen yıla göre daha yavaş bir tempo izleyeceğini belirtti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada banka 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyüyeceğini öngördü. Banka 2020 yılının ise yüzde 1 büyümeyle tamamlanacağını tahmin etti.

Bankanın değerlendirmesinde 2021 için "Risk priminde düşüş, finansal varlıklarda istikrar ve aşı gelişmelerinin öncülüğünde beklenen normalleşme ile GSYİH büyümesinin 2020'nin çok düşük tabanının üzerine yüzde 5'e ulaşması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

2021 yıl sonunda enflasyonu yüzde 10,5'te gören banka yılın ilk yarısında enflasyonist baskılar göz önüne alındığında, finansal varlıklarda istikrarı güçlendirmek için sıkı parasal duruşun sürdürülmesinin beklendiğini, yıl sonunda faizin yüzde 14 olacağını öngördü.

Banka ödemeler dengesine ilişkin beklentileriyle ilgili "Cari açık, ilk olarak Kovid-19 ile bağlantılı olağanüstü faktörler (zayıf ihracat, turizm gelirleri) ve sonrasında güçlü iç talep ve yüksek altın ithalatı nedeniyle hızlı bir şekilde arttı. Aşıların yol açtığı normalleşme ve daha sıkı mali koşullar nedeniyle ithalat talebinde beklenen yavaşlama kaynaklı cari açıkta düzeltme bekleniyor" ifadelerini kullandı. Garanti BBVA cari denge/GSYİH oranını 2021'de -%2,5 olarak tahmin etti.

"TL kredilerde daha normalize seviyede bir büyüme"

2021 için Türk Lirası kredilerde yüzde 14-16 arasında büyüme beklentisi açıklayan Garanti BBVA, TL işletme kredilerinin yavaş tempoyla olsa da büyüyeceğini, buna rağmen kredi büyümesinde yine ön planda olacağını ifade etti. Yabancı para cinsi kredilerde ise banka daralmanın devam edeceğini tahmin etti.

TL kredi-mevduat faiz farkının 2021'in ilk çeyreğinde en düşük seviyesini görmesini, daha sonra artan kredi getirileri ve
faiz oranlarının normalleşmesi ile iyileşmesini bekleyen banka net faiz marjında 100 baz puan daralma öngördü.

Banka 2021'de takipteki alacaklar rasyosunun yüzde 6'nın altında kalacağını tahmin etti.

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