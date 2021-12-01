Garanti BBVA, Iron Mountain iş birliğiyle veri yönetim stratejisini güçlendiriyor

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından Garanti BBVA da tüm bu avantajlardan yararlanmak ve verimliliğini artırmak üzere belge saklama ve bilgi yönetimi alanında Türkiye’de ilk ve tek global şirket olan Iron Mountain’la iş birliği yaptı. Iron Mountain, sunduğu hizmetlerle Garanti BBVA’yı rakiplerinden bir adım ileriye taşıyor.

Daha fazla güvenlik ve verimlilik için dönüştürülen belge yönetim sistemi

Garanti BBVA, hacmi ve çeşitliliği giderek artan belge arşivini daha verimli, hızlı ve kaliteli bir şekilde yönetme ihtiyacı duydu. Belge ve verilerin güvenli bir ortamda saklanması bankacılık mevzuatına uyum ve sektörel gereksinimlerin karşılanması açısından son derece kritik bir öneme sahip. Belge ve veri yönetimi alanında uçtan uca hizmet sunan Iron Mountain uzmanları, bankanın belge arşivini banka terminolojisi kullanarak barkodlayıp sınıflandırdı. Daha sonra, barkodlanan arşiv kutularını bulundukları yerden alarak ihtiyaca özel tasarlanmış, güvenli arşiv saklama tesislerine taşıdı. Bugün sürekli bir gözetim zinciri altında Iron Mountain’ın güvenilir tesislerinde saklanan bu belgeler, ihtiyaç halinde arşiv raflarından indirilerek hızla yetkili banka personelinin kullanımına sunuluyor.

Garanti BBVA Arşiv Servisi Yönetmeni Aydın Canikli, Iron Mountain ile gerçekleştirdikleri güven esasına dayalı iş birlikleriyle ilgili şunları söyledi: “Verinin ve belgenin saklanması ve yönetimi alanlarında 50’den fazla ülkede 230 bin müşteriye hizmet veren bir sektör lideri konumunda olması, Iron Mountain’ı tercih etmemizde çok önemli rol oynadı. Ayrıca güvenilir, yüksek kalite standartlarında ve emniyetli kurum dışı arşiv saklama tesislerine sahip olan en iyi şirketlerden biri olarak öne çıkması bu seçimimizde etkili oldu. Müşteri memnuniyetine verdikleri önem de kararımızı pekiştirdi.” Canikli sözlerine şöyle devam etti: “Bankacılıkta rekabetçi kalabilmeniz için bir taraftan müşterilerinize daha yenilikçi ve pratik hizmetler sunmak, bir taraftan da belge ve veri yönetimini sadeleştirmek ve olası riskleri asgariye indirmek durumundasınız. Arşiv belgelerimizi kurum dışı tesislerde saklama yoluna gitmek hem mekândan tasarruf etmemizi sağladı hem de verimliliğimiz arttı. Öte yandan, çalışanlarımız bankanın belge envanteri üzerinde mevzuat ve denetim gerekleriyle tamamen uyumlu, eksiksiz bir denetime kavuştular. Artık düzenleyici kurumların değişen taleplerine daha hızlı dönüş yapabilmemizi sağlayan, emniyetli, güvenilir ve sürdürülebilir bir arşivleme ortamımız var.”

Iron Mountain sunduğu hizmetlerle Garanti BBVA’nın rekabet gücünü artırıyor

Iron Mountain, iş ortağı Garanti BBVA’ya sunduğu fiziksel belge saklama çözümleriyle fark yaratıyor. Sadece arşivleme alanı olarak tahsis ettiği son derece değerli gayrimenkullerini farklı amaçlarla kullanabilmenin yanı sıra veri yönetimi stratejisini de güçlendiren Garanti BBVA, sıkılaşan yasal düzenlemelere uyumla ilgili denetim taleplerini Iron Mountain hizmetleri sayesinde daha hızlı şekilde karşılayabilir hale geldi. Banka artık belge envanterinin tamamını geniş bir bakış açısıyla görebiliyor; arşiv üzerinde tam bir kontrol sağlayabiliyor, kıymetli belgelerini hassasiyetle saklıyor ve gerektiğinde belgeleri mevzuata uygun bir şekilde imha edebiliyor. Üstelik tüm bunları yaparken arşiv saklama maliyetlerini de minimize ediyor. Ayrıca olası felaketlerden ötürü kıymetli finansal belgelerde oluşabilecek kayıp ya da hasar riskini çok büyük ölçüde azaltıyor.

Iron Mountain Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı, Türkiye ve BAE Genel Müdürü Cenker Özhelvacı, Garanti BBVA ile yaptıkları iş birliği için şunları söyledi: “Globalde 70, Türkiye’de 15 yıllık geçmişimizle şirketlerin işlerini dönüştürmek için daha iyisini yapmalarına ve daha yükseğe tırmanmalarına (CLIMB HIGHER™) yardımcı oluyoruz. Müşterilerimizin iş sürekliliğini sağlamak ve onlara destek olabilmek için yenilikçi çözüm önerileri sunuyoruz. Garanti BBVA ile yaptığımız görüşmelerde ihtiyaca yönelik çözümlerimizi kendileriyle paylaştık ve şirket için en uygun dijital yolculuğu planladık. Bu kapsamda Garanti BBVA’nın güvenilir iş ortağı olmaktan gurur duyuyoruz.”

Güvenli tesislerde mevzuata uygun saklama hizmeti

Iron Mountain iş birliği sayesinde belge yönetimini daha etkili hale getiren, kurum içi ofis alanından tasarruf sağlayan ve maliyetlerin yanı sıra olası riskleri de minimize eden Garanti BBVA, aşağıdaki faydaları sağladı:

Belge ve veri arşivinin yüzde 95’i artık kurum dışında muhafaza ediliyor.

Güvenlik açısından en yüksek endüstri standartlarının gözetildiği ortamlar sunuluyor.

300 TIR ile taşınan bankaya ait belge, güvenli ve mevzuata uygun şekilde saklanıyor.

Güvenli tesislerde belgelerin hasar görme riski minimuma indiriliyor.

Garanti BBVA, güvenilir arşiv saklama çözüm ve tesislerine sahip bir kuruluşla iş birliği yaparak müşterilerine en iyi hizmeti vermek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Yenilikçi çözümleriyle Iron Mountain ise, her zaman müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.