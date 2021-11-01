Garanti BBVA ile Sesini Aç’ın yeni bölüm konuğu Ufuk Beydemir

Sahnenin büyüsüne ilk gençlik yıllarında kapılan ve çeşitli rock gruplarında şarkı söyleyen Ufuk Beydemir, ilk bestesi “Ay Tenli Kadın” ı henüz 17 yaşındayken yazdı. 2016 yılında küresel ev konserleri zinciri Sofar Sounds’un İstanbul ayağına katılan şarkıcı, buradaki etkileyici performansı ile dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında “Sevda Gibi” isimli ilk solo albümünü yayınladı. Beydemir’in bu albüme de aldığı “Ay Tenli Kadın” şarkısı birçok dizide kullanıldı. Şarkı, Spotify üzerinden 45 milyondan fazla, Youtube’da ise resmi video klip çalışması 80 milyonun üzerinde dinlendi. Kısa süre içerisinde Spotify’da aylık 1.250.000 dinleyiciye ulaşan sanatçı, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği sahne performansları ile de büyük ilgi görüyor. 2019 sonbaharında kaydettiği ve içinde 13 şarkının yer aldığı ikinci stüdyo albümü “Kristal Oda” ile dinleyicilerini yeniden selamlayan Beydemir, albümün çıkış şarkısı “İşte Bir Anda” ya klip çekti.

Aynı zamanda iyi bir müzik araştırmacısı ve plak koleksiyoneri olan Ufuk Beydemir, 1960 ve 1970’lerin İngiliz, Amerikan psychedelic rock, progressive rock, garage rock grup ve sanatçılarından çok etkileniyor. 1990’ların Seattle çıkışlı grunge gruplarının vokal tarzından da ilham alan şarkıcı, kullandığı vokal tekniğinin altyapısını bu stili gözlemleyerek oluşturuyor. Bunların yanı sıra aslen Elazığlı olan Beydemir, ailesinden aldığı kültürle Türk Halk Müziği’ne ve Türk ozanlarına da ilgi duyuyor.

Kültür ve sanata verdiği desteği sürdüren Garanti BBVA’nın sanatçılara yeni üretimler yapacakları alanlar sağlamak üzere İpek Atcan’ın sunumuyla dijital ortamda hayata geçirdiği ‘Garanti BBVA ile Sesini Aç, müzikseverleri sevdikleri sanatçılarla buluşturmaya devam edecek.