Garanti BBVA Emeklilik'ten çocuklarına BES yaptıranlara hediyeler

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Emeklilik'in "Çocuklara BES kampanyası" ile çocuklarının geleceklerine yatırım yapan aileler hediyeler kazanma fırsatı da yakalıyor.

Garanti BBVA Emeklilik açıklamasına göre, Garanti BBVA Emeklilik, Türkiye'de 18 yaş altı için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) döneminin başlamasıyla beraber tüm aileleri yüzde 25 devlet katkısı avantajıyla çocuklarının geleceğine yatırım yapmaya davet ediyor.

Halihazırda BES hesabı olan ebeveynler kendileri için değerlendirdikleri yüzde 25 devlet katkısına ek olarak çocukları için de aynı orandan yararlanmış oluyor.

Garanti BBVA Emeklilik, düzenlediği kampanyayla çocuğuna BES yaptıranlara MacBook Air, Iphone 12, Ipad Pro, Xbox Series, Apple Watch Series 6 ve 1.000 TL değerinde Trendyol hediye çeki kazanma fırsatı sunuyor. 31 Aralık 2021'e kadar devam edecek kampanyaya Garanti BBVA Emeklilik web sitesi üzerinden katılım gösterilebiliyor.

Çocukları için BES Hesabı açanlar, onlar adına düzenli birikim yapmaya başlarken, yüzde 25 devlet katkısının yanında Garanti BBVA Emeklilik'in BES alanındaki deneyimi sayesinde yatırımlarına güvenli ve yüksek finansal getiri elde edebiliyor.