Garanti BBVA Emeklilik’in katılımcı sayısı 2 milyon 400 bine yaklaştı

30’uncu yılını kutlayan Garanti BBVA Emeklilik, katılımcı sayısının 2 milyon 400 bine yaklaştığını duyurdu.

Bireysel emeklilik, hayat ve sağlık sigortası alanlarında faaliyet gösteren Garanti BBVA Emeklilik, sektöründe 30’uncu yılını kutluyor. Müşterilerinin birikimlerine, ürüne aktardıkları ödemelere katma değer sağlayan bankanın emeklilik sistemi, yaklaşık 2.4 milyon katılımcısıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nin önemli oyuncularından biri olarak hizmet veriyor. Son bir yılda 18 yaş altı çocukların da BES’e katılmasının önünü açan düzenleme sayesinde sistemde yer alan her 5 çocuktan 1’i bankanın emeklilik sistemi ile sürece dahil oldu. Garanti BBVA Emeklilik Ailesi 30 yılda 11 milyonu aşkın müşterisine de hayat sigortası yaptı.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “Sektöründe 30 yıldır hizmet veren bir kurum olarak milyonlarca müşterimizle birlikte kocaman bir aile olmaktan mutluluk duyuyoruz. BES ile müşterilerimizin güvenle birikim yapmasını, hayat sigortası ve yeni ürünümüz sağlık sigortasıyla kendilerini ve sevdiklerini güvence altına almalarına katkı sağlıyoruz. Neredeyse 20 yıla yakın süredir biriken 300 milyar TL’nin üzerindeki fon, BES sayesinde finansal sistemin içinde yer alıyor. BES’te her yıl hızla artan fon büyüklüğünün finansal sisteme uzun vadede daha önemli etkisi olacak. BES birçok amaç için kullanılabilen, rüştünü ispat etmiş, güvenilir bir sistem. BES’teki birikiminizi ister çocuğunuza gelecek güvencesi olarak kullanın; düğününü yapın ya da üniversitesi için kullanın isterseniz ev almak, araba almak için kullanın. Her yıl gelişerek, kendini yenileyen bireysel emeklilik sistemi tüm aile fertlerinin geleceği için birikim imkanı tanıyor. 18 yaş altı katılımcıların sisteme dahil olabilmesi, yüzde 30 devlet katkısı, BES’in hediye edilmesi uygulaması gibi birçok yenilik hayata geçti. Bunların yanı sıra, kısmi çekiş ve temlik haklarının sisteme dahil edilmesi gibi sistemi daha da avantajlı hale getirecek yenilikler de yolda. Bu nedenle henüz BES yaptırmamış herkesi sisteme dahil olmaya ve geleceği için şimdiden harekete geçmeye davet ediyoruz. 30 yıldır müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız, teknolojik altyapımız, üretici ve yetkin insan kaynağımız ile birçok başarılı işe imza attık. Geçtiğimiz hafta da başarılarımızı kutlamak, ’BİZ’ olma bilincini ve ruhunu bir kez daha birlikte yaşamak adına Beykoz Kundura Fabrikası’nda çalışanlarımızla bir araya geldik. Geçen her bir senenin, verilen emeğin, müşterilerimizin, ailemizin gelecek güvencesine attığı adımı taçlandırmak için çok anlamı olduğuna inanıyor, bu yolculukta yanımızda olan iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.