banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Trump: TikTok konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz
Trump: TikTok konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz
65 yaş üstü bayram namazını camilerde kılabilecek mi?
65 yaş üstü bayram namazını camilerde kılabilecek mi?
İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu
İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu
Corona aşısı daha satışa çıkmadan kapış kapış satılıyor
Corona aşısı daha satışa çıkmadan kapış kapış satılıyor

Garanti BBVA'dan ekonomiye 367 milyar TL destek

Garanti BBVA, yılın ilk 6 ayında ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla 367 milyar 141 milyon 315 bin TL destek sağladı. Bankanın net kârı, 3 milyar 330 milyon 879 bin TL oldu.

Ekonomi 29.07.2020, 19:57
8
Garanti BBVA'dan ekonomiye 367 milyar TL destek

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net kârı, 3 milyar 330 milyon 879 bin TL oldu.

Aktif büyüklüğü 486 milyar 666 milyon 341 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 367 milyar 141 milyon 315 bin TL oldu.

"Ekonomiye sağladığımız desteği önemli ölçüde büyüttük"

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Mart ayında ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgını hala önemini koruyor. Güçlü sağlık sektörünün de desteğiyle, Türkiye, dünyada salgını en iyi yöneten ve normalleşme sürecine en hızlı adım atan ülkelerden biri oldu. Buna rağmen, Garanti BBVA olarak tedbirli duruşumuzu koruduk ve bu dönemde de en büyük önceliğimiz çalışanlarımızın ve toplumun sağlığı olmaya devam etti. Bugün hala Genel Müdürlük çalışanlarımızın %82’si, şube çalışanlarımızın ise %16’sı evlerinden çalışıyor. Güçlü teknolojik altyapımız ve yeni faaliyet ortamına ilk adapte olan banka olmamız sayesinde, operasyonlarımızı sorunsuz yöneterek kesintisiz hizmet sağladık. Bunun yanında, bu zorlu dönemde, kredi ödemelerinde güçlük çeken müşterilerimizin erteleme ve yapılandırma taleplerini karşılamaya devam ettik. Bu kapsamda yılın ilk yarısı itibarıyla, yaklaşık 35 milyar TL tutarında 800 bin adetten fazla kredinin ödemesini erteledik ve yeniden yapılandırdık. Diğer taraftan nakdi kredilerde 49 milyar TL’lik bir artış kaydederek ekonomiye sağladığımız desteği önemli ölçüde büyüttük." açıklamasında bulundu.

"Yüksek likidite talebi olan bir dönem"

Belirsizliğin etkisiyle yüksek likidite talebi olduğunu belirten Baştuğ, şunları kaydetti:

"Likidite talebi ilk olarak büyük firmalardan geldi. Hem likidite hem kredilerin yeniden yapılandırılması anlamında reel sektöre son dönemlerdeki en büyük desteği verdik. Kredi alabilecek durumda olup da krediyi alamayan hiçbir kurum veya kişi olmadı.. Bunun sonucu olarak ikinci çeyrekte TL tüzel kredilerde %28’lik rekor seviyesinde büyüme kaydettik. Bu alanda KGF kapsamında 6,5 milyar TL kredi kullandırımı sağladık. Böylelikle 2020’nin ilk yarısında toplam TL kredi büyümemiz %21 seviyesine ulaştı. İlk altı ayda özel sektör bankaları arasında en yüksek büyümeye sahibiz. Bu kadar yüksek kredi kullanımı sonrası, normalleşmeyle kredi talebinin düşmesi kaçınılmaz. Bu süreçte tüzel tarafın aşırı kredi talebi de normalleşme trendine girerken asıl talep bireysel taraftan gelecektir. Bireylerin ötelenmiş tüketim talebi ile Haziran’da başlayan bireysel kredilerdeki talep artışı önümüzdeki dönem de devam edecek.

"Sermayemiz bu dönemde en büyük destek noktamız oldu"

Sermaye, aktif kalitesi, likidite her dönem önemini koruyan unsurlar. Kredi taleplerini karşılayabilme yetimizin arkasında %17 seviyesinin üzerindeki güçlü sermaye yeterliliğimiz var. Sermayemiz bu dönemde en büyük destek noktamız oldu. Aktif kalitesi tarafında ise, kredilerine en yüksek karşılığı ayıran bankayız ve bu muhafazakâr yaklaşımımız aynı şekilde devam edecek. Likidite tarafında ise, Garanti BBVA olarak pandemi sürecinin ortasında sendikasyonumuzu yüzde 90 civarı bir oranla, yaklaşık 700 milyon Dolar olarak yeniledik. Bu adım da likiditemize katkı sağlarken, ülkemiz ve bankamız adına, bizlere duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu.

Önümüzdeki dönemde, sürekli değer yaratmak için sürdürülebilir finans ve kalkınmayı odağımıza alarak çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Yorumlar (0)
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 29 Temmuz 2020
İmsak 04:04
Güneş 05:50
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:31
Yatsı 22:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25