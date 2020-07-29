Garanti BBVA'dan ekonomiye 367 milyar TL destek

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net kârı, 3 milyar 330 milyon 879 bin TL oldu.

Aktif büyüklüğü 486 milyar 666 milyon 341 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 367 milyar 141 milyon 315 bin TL oldu.

"Ekonomiye sağladığımız desteği önemli ölçüde büyüttük"

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Mart ayında ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgını hala önemini koruyor. Güçlü sağlık sektörünün de desteğiyle, Türkiye, dünyada salgını en iyi yöneten ve normalleşme sürecine en hızlı adım atan ülkelerden biri oldu. Buna rağmen, Garanti BBVA olarak tedbirli duruşumuzu koruduk ve bu dönemde de en büyük önceliğimiz çalışanlarımızın ve toplumun sağlığı olmaya devam etti. Bugün hala Genel Müdürlük çalışanlarımızın %82’si, şube çalışanlarımızın ise %16’sı evlerinden çalışıyor. Güçlü teknolojik altyapımız ve yeni faaliyet ortamına ilk adapte olan banka olmamız sayesinde, operasyonlarımızı sorunsuz yöneterek kesintisiz hizmet sağladık. Bunun yanında, bu zorlu dönemde, kredi ödemelerinde güçlük çeken müşterilerimizin erteleme ve yapılandırma taleplerini karşılamaya devam ettik. Bu kapsamda yılın ilk yarısı itibarıyla, yaklaşık 35 milyar TL tutarında 800 bin adetten fazla kredinin ödemesini erteledik ve yeniden yapılandırdık. Diğer taraftan nakdi kredilerde 49 milyar TL’lik bir artış kaydederek ekonomiye sağladığımız desteği önemli ölçüde büyüttük." açıklamasında bulundu.

"Yüksek likidite talebi olan bir dönem"

Belirsizliğin etkisiyle yüksek likidite talebi olduğunu belirten Baştuğ, şunları kaydetti:

"Likidite talebi ilk olarak büyük firmalardan geldi. Hem likidite hem kredilerin yeniden yapılandırılması anlamında reel sektöre son dönemlerdeki en büyük desteği verdik. Kredi alabilecek durumda olup da krediyi alamayan hiçbir kurum veya kişi olmadı.. Bunun sonucu olarak ikinci çeyrekte TL tüzel kredilerde %28’lik rekor seviyesinde büyüme kaydettik. Bu alanda KGF kapsamında 6,5 milyar TL kredi kullandırımı sağladık. Böylelikle 2020’nin ilk yarısında toplam TL kredi büyümemiz %21 seviyesine ulaştı. İlk altı ayda özel sektör bankaları arasında en yüksek büyümeye sahibiz. Bu kadar yüksek kredi kullanımı sonrası, normalleşmeyle kredi talebinin düşmesi kaçınılmaz. Bu süreçte tüzel tarafın aşırı kredi talebi de normalleşme trendine girerken asıl talep bireysel taraftan gelecektir. Bireylerin ötelenmiş tüketim talebi ile Haziran’da başlayan bireysel kredilerdeki talep artışı önümüzdeki dönem de devam edecek.

"Sermayemiz bu dönemde en büyük destek noktamız oldu"

Sermaye, aktif kalitesi, likidite her dönem önemini koruyan unsurlar. Kredi taleplerini karşılayabilme yetimizin arkasında %17 seviyesinin üzerindeki güçlü sermaye yeterliliğimiz var. Sermayemiz bu dönemde en büyük destek noktamız oldu. Aktif kalitesi tarafında ise, kredilerine en yüksek karşılığı ayıran bankayız ve bu muhafazakâr yaklaşımımız aynı şekilde devam edecek. Likidite tarafında ise, Garanti BBVA olarak pandemi sürecinin ortasında sendikasyonumuzu yüzde 90 civarı bir oranla, yaklaşık 700 milyon Dolar olarak yeniledik. Bu adım da likiditemize katkı sağlarken, ülkemiz ve bankamız adına, bizlere duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu.

Önümüzdeki dönemde, sürekli değer yaratmak için sürdürülebilir finans ve kalkınmayı odağımıza alarak çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”