Garanti BBVA CDP İklim Değişikliği Programı A Listesi’nde

CDP’nin İklim Değişikliği Programı’nda 2022 sonuçlarına göre Garanti BBVA bir kez daha global seviyede A Listesi’nde yer aldı.

Garanti BBVA, iklim krizi ve kapsayıcı büyümeyi önceliklendirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarıyla dünyanın en önemli raporlama platformlarından biri olan CDP’nin İklim Değişikliği Programı’nda 2022 sonuçlarına göre bir kez daha global seviyede A Listesi’nde yer aldı. 2009 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği Programı’na, 2015 yılından beri de CDP Su Programı’na şeffaf ve topluma açık raporlama yapan Garanti BBVA, CDP Türkiye’nin de ana destekçisi olmayı sürdürüyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Garanti BBVA olarak, iklim kriziyle mücadele, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve kapsayıcı büyüme konusundaki öncü çalışmalarımızla 16 yılı aşkın süredir sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilirliği cinsiyet eşitliğinden enerji verimliliğine, finansal okuryazarlığın artmasından döngüsel ekonomiye kadar tüm yönleriyle ele alıyor, iş yapış şekillerimize entegre ediyoruz. Bireysel’den KOBİ’ye, Ticari’den Kurumsal’a, her müşteri segmentine özel sürdürülebilirlik odağında ürün ve hizmetler geliştiriyor, müşterilerimizin daha sürdürülebilir iş modelleri benimsemelerine destek veriyoruz. Kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerimizi en aza indirecek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bununla birlikte Türkiye’de kömürün finansmanından çıkış taahhüdü veren ilk banka olduk. Ayrıca Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne Türkiye’den imzacı olan ilk bankayız. İklim kriziyle mücadeleye yönelik çalışmalarımızla bir kez daha CDP İklim Değişikliği Programı Global A Listesi’nde yer aldığımız için mutlu ve gururluyuz. Şeffaf ve sürdürülebilir iş yapış anlayışımızın uluslararası arenanın en saygın endeksleri arasında yer alan CDP tarafından takdir görmesi, paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü ilişki adına bizim için büyük önem teşkil ediyor. Sürdürülebilir faaliyetlerin finansmanı için geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca kendimize koyduğumuz iddialı hedefleri de daha ileri taşıyarak sürdürülebilirliğe her yönden katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.