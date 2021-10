Garanti BBVA, American Express Card şimdi de ayrıcalıklarını Metal The Platinum Card ile müşterilerine sunuyor!

Farklı bir kredi kartı deneyimi yaşamak isteyen Metal The Platinum Card sahipleri American Express Selects Program Üyeleri’nde %20 ye ve yıllık 20 bin TL’ye varan indirimlerden yararlanabiliyor. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı tüm restoran harcamalarında %5, tüm otel harcamalarında ise %3 indirim kazanıyorlar. Dünyada 700’den fazla havalimanında bulunan anlaşmalı loungelarda ayda 3 defa ücretsiz hizmet alabiliyorlar. Metal The Platinum Card sahipleri American Express Seyahat ve Concierge Hattı’nda Membership Rewards puanlarını 3 kat değerli kullanırken, yurt içi ve yurt dışı seyahat ve sağlık sigortasından, alışveriş ve araç kiralama sigortasına kadar birçok sigorta hizmetinden de kendilerine özel ayrıcalıklarla faydalanabiliyorlar.

Metal The Platinum Card hakkında bilgi veren Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer “Garanti BBVA Ödeme Sistemleri olarak, sektörde sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerle kredi kartı kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak her zaman en büyük önceliğimiz. Uzun yıllardır müşterilerimizle buluşturduğumuz dünyanın en prestijli kredi kartı programı American Express Card deneyimini Metal The Platinum Card ile bir üst seviyeye taşıyoruz. Hem metal bir kredi kartına sahip olacak, hem de American Express’in ayrıcalıklarından yararlanacak olan kart sahipleri dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kartlarını güvenle kullanırken, Selects Programı ile üst düzey bir sadakat programı deneyimini de yaşayacaklar. Metal The Platinum Card’ın hayatı kolaylaştıran, ayrıcalıklı, prestijli, değer katan ve fark yaratan birbirinden eşsiz hizmetlerini müşterilerimizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tarz yenilikçi hizmetlerle müşterilerimiz için yarattığımız değeri daha da ileri taşımak üzere çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.