banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Karadeniz’de hamsi bereketi sürüyor
Karadeniz’de hamsi bereketi sürüyor
İran’da siber saldırılar devam ediyor
İran’da siber saldırılar devam ediyor
Bafetimbi Gomis resmen Galatasaray’da
Bafetimbi Gomis resmen Galatasaray’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’ya gidiyor

Garanti BBVA, 2021 yılında TL kredi büyümesinde özel bankalara öncülük etti

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, 2021 yılında net kârı, 13 milyar 59 milyon 731 bin TL aktif büyüklüğü 849 milyar 397 milyon 311 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 609 milyar 743 milyon 994 bin TL oldu. Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin %69’u mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı 2021 yılında %63 büyüme ile 582 milyar 833 milyon 426 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Banka’nın sermaye yeterlilik oranı %13,98*, özkaynak kârlılığı %19,0** , aktif kârlılığı ise %2,0** seviyelerinde gerçekleşti.

Ekonomi 02.02.2022, 18:53
Garanti BBVA, 2021 yılında TL kredi büyümesinde özel bankalara öncülük etti

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Öncelikle belirtmek isterim ki, 2021 yılında hem global ekonomilerde hem de yerel ekonomide karşılaştığımız zorlu koşullara rağmen Türkiye bankacılık sektörü ve Garanti BBVA dayanıklılığını bir kez daha kanıtladı. Seneyi oldukça başarılı sonuçlarla kapattık. Geçtiğimiz sene içerisinde bankacılık sektörünün ajandasındaki en önemli konular; sağlıklı bilanço yönetimi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik oldu. 

 

Türkiye ekonomisine verdiğimiz desteği, dinamik bilanço yönetimimiz sayesinde sektörün üzerinde artırdık. 2021 yılında TL kredilerimiz %27 büyüyerek 264 milyar TL seviyesine ulaştı. İç talebin güçlü devam ettiği bu dönemde, tüzel ve bireysel portföyde dengeli ve istikrarlı büyüdük. Geçmiş dönemlerden beri devam eden temkinli ve proaktif yaklaşımımız, kredilerimizin doğru ve şeffaf sınıflandırılması, aktif kalitemizi çok net ve görünür kıldı. Önümüzdeki dönemde aktif kalitesinde oluşabilecek olası bozulmalar bile, yüksek kredi karşılık oranlarımız sayesinde rahatlıkla karşılanacaktır. Bu ihtiyatlı duruş ve güçlü sermayemiz, kesintisiz bir şekilde ekonomiye katkı sağlayarak büyümemize imkân veriyor.” dedi.

 

Recep Baştuğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi ile beraber sektör dijitalleşme anlamında çok hızlı yol aldı. Son iki yılda Türkiye, dünyanın en hızlı dijital gelişimlerinden birine sahne oldu. Bankaların ürün ve işlemlerinin yanı sıra müşteri kazanımı da dijital kanallara taşındı. Dijital bankacılığa uzun yıllardır yaptığımız yatırım sayesinde biz de bu alandaki lider konumumuzu koruduk. Teknolojinin gücünden faydalanarak müşterilerimizin yanında olmaya ve onların hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ettik. Böylelikle; 2019 sonunda 7,7 milyon olan aktif mobil müşteri sayımız 2021 sonuna geldiğimizde %38 artış göstererek 10,6 milyona ulaştı, aktif dijital müşteri sayımız ise 11 milyonu aştı.

 

2021 yılı hem ülkemizde hem de küresel çapta özellikle sürdürülebilir finansın sektörel trendleri domine ettiği bir yıl oldu. Türkiye olarak Paris İklim Anlaşması’na imza attık. Sürdürülebilir kalkınmanın en büyük oyuncuları kuşkusuz küresel finansmanın da 3’te 2’sini sağlayan bankalar olacak. 2020 yılından bu yana operasyonlarımıza karbon nötr olarak devam ederken aynı zamanda bu yıl Türkiye’den BM Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne taahhüt veren ilk ve tek banka olduk. Bu taahhüdümüzden önce, kömürü ve kömürle ilişkili aktiviteleri finanse etmeyeceğini duyuran Türkiye’deki ilk banka olduk. Aynı yıl içerisinde, dünyada inovatif sürdürülebilir finans ürünleri anlamında bir ilke imza atarak dünyanın ilk Yeşil Halka Arz’ını gerçekleştirdik. Ülkemizde yine bir ilk olarak Garanti BBVA İklim Endeksi’ni ve Kurumsal Yeşil Araç Paketi’ni hayata geçirdik. Kendi operasyonlarımızda yaptığımız değişikliklerin yanı sıra toplumumuzun ve müşterilerimizin daha yeşil bir geleceğe geçiş yapmalarını teşvik etmeye devam ediyoruz.

 

Garanti BBVA olarak, sadece ekonomide yarattığımız etkiyi değil; çevreye, sosyal hayata ve teknolojiye kattığımız değeri de önemsiyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu süreçte çok büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarım ile birlikte bize bu yolculukta iştirak eden, bizi destekleyen ve güvenen, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”

 

31 Aralık 2021 konsolide finansallara göre;

 

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (31 Aralık 2021)

Başlıca Bilanço Kalemleri

Cari Dönem
 31.12.2021

Önceki Dönem
 31.12.2020

Değişim %Δ 

Toplam Aktifler

 849,397,311 

 540,912,805 

%57.0

Krediler*

 492,589,718 

 350,233,129 

%40.6

  -Canlı Krediler

 475,285,220 

 335,004,294 

%41.9

     -Takipteki Krediler

 17,304,498 

 15,228,835 

%13.6

Müşteri Mevduatları

 580,376,196 

 356,746,593 

%62.7

Özsermaye

 79,222,566 

 62,409,195 

%26.9

*Finansal Kiralama ve Faktoring alacaklarını içermemektedir

 

 

 

Başlıca Gelir Kalemleri

Cari Dönem
 31.12.2021

Önceki Dönem
 31.12.2020

Değişim %Δ 

Net Faiz Geliri

 36,064,391 

 25,392,568 

%42.0

Operasyonel Giderler

 15,240,273 

 11,886,838 

%28.2

     -Personel Giderleri

 6,045,979 

 4,419,743 

%36.8

  -Diğer Faaliyet Giderleri

 9,194,294 

 7,467,095 

%23.1

Net Ücret ve Komisyonlar

 9,194,510 

 6,587,665 

%39.6

Net Kar

 13,059,731 

 6,385,163 

%104.5

 

 

 

 

 

Garanti BBVA’nın 31 Aralık 2021 yılına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

* Ortalama aktif kârlılığı %2 oldu.

* Ortalama özkaynak kârlılığı %19 seviyesinde gerçekleşti.

* Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 609 milyar 743 milyon 994 bin TL oldu.      

* Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %9,7, %10,2 ve %9,1 seviyesinde gerçekleşti.

* Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları %63 büyüdü ve pazar payı %10,7 seviyesine geldi.

* Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %51’e ulaştı. 

* Sermaye yeterlilik oranı %12,2 olan yasal limitlerin üzerinde %13,98* seviyesinde gerçekleşti

* Donuk alacak oranı %3,6 seviyesinde gerçekleşti.

#Garanti BBVA
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11