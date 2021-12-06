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GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Odası destekleriyle düzenlenen 32. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ekonomi 06.12.2021, 15:55
GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Odası destekleriyle düzenlenen 32. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde pandemiye karşı tüm tedbirlerin alınarak gerçekleştirildiği fuarın açılışına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ile sanayici ve iş adamlarının yanı sıra davetliler katıldı. Fuarın açılışında konuşan Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, fuarın Anadolu’nun en büyük fuarlarından biri olduğunu belirterek, bereketli geçmesini diledi.

“Ayakkabı markası çıkarmalıyız”

Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise 2 yıldır pandeminin oluşturduğu ekonomik sorunlarla uğraştıklarını söyledi. Gaziantep’in kriz dönemlerinde ihracat rekoru kırdığını aktaran Ünverdi, “2020 yılında 8 milyar dolardı. Bu yılın 11 ayında ise 9 milyar 128 milyon dolara ulaştık. Ancak hedefimiz 10 milyar dolardır. Gaziantep ayakkabı ve terlik üretiminde Türkiye’nin önde gelen üretim merkezlerinden biridir. Yapılacak yeni çalışmalarla ayakkabı ve terlik sektörünü ileriye taşıyabiliriz. Ünlü markalara Gaziantep’te fason üretim yapılıyor. İşin en zor kısmını biz yapıyoruz ama kaymağını onlar yiyor. Gaziantep’in ayakkabıda ünlü markalar çıkarması gerekiyor. Gaziantep’e gelenler sadece baklava almasın, ayakkabı da alsınlar” diye konuştu.

“Olağanüstü zor bir dönemden geçiyoruz”

Türkiye’yi güven ve istikrarla kalkındırdıklarını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, 2008 yılında yaşanan ekonomik krizin Türkiye’yi teğet geçtiğini söyledi. İngiltere’de akaryakıt krizi yaşandığını hatırlatan Şahin, “Büyük fotoğrafa bakmalıyız. Olağanüstü zor bir dönemden geçiyoruz. Bu coğrafyada güçlü olmamız gerekiyor. ’Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ deyip bu zorluğu aşacağız. Biz markalaşmazsak başkalarının hamallığını yaparız. Ancak bu şehir bunu yapamaz” ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül ise sanayicinin en önemli sıkıntısının işgücü olduğunu belirterek, “3 yıl önce 5 tane mesleki eğitim merkezimiz vardı, şu an ise 56 tane var. 10 bin 100 öğrencimiz var ancak 50 bin öğrenciye ulaşmalıyız. Bunu hep birlikte güçlendirmeliyiz” dedi.

“Gaziantep’in ihracatı 600 bin dolardan 10 milyar dolara ulaştı”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Gaziantep’in hem Türkiye hem de dünya için model olan bir şehir olduğunu vurguladı. Gaziantepli firmaların markalaşmasının çok önemli olduğunu aktaran Gül, “Katma değeri arttırmalıyız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde temel hedefimiz reformları sürdürmektir. Bu vizyonla ortaya koyduğumuz insan hakları eylem planı adım adım uygulanmaktadır. Ülkemize güveniyor, milletimize inanıyoruz. Bildiğiniz gibi bu eylem planında yer alan ihtisaslaşmaya dair önemli karar aldık. Finans ve vergi suçlarına özel olarak bakan mahkemeleri ihtisas edeceğiz. Bunun da hem hukuk hem de ekonomik alanında vatandaşımıza büyük katkısı olacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyümeye devam ediyor. Türkiye üretiyor ve ürettiğini ihraç ediyor. Gaziantep’te 600 bin dolar olan ihracat bugün 10 milyar dolara ulaşmıştır. Ancak sanayicilerimiz söz verdi. Bu rakamı 12 milyar dolara ulaşacaklar” dedi.

“Hukukun yük alan bir hale gelmesi gerekiyor”

Yatırım ortamının önündeki engellerin kalkması için çok önemli mevzuat adımları attıklarını sözlerine ekleyen Gül, “Bunu herkesle konuşarak yaptık. Hukukun yük alan bir hale gelmesi gerekiyor. Kat etmemiz gereken önemli mesafeler var. Bizim temel derdimiz Gaziantep’te ve ülkenin bir köşesindeki bir işçinin sofrasına bir tane daha fazla ekmek götürmesini sağlamaktır. Bütün engellemelere rağmen Türkiye hedeflerini yerine getirecektir. Dar gelirli vatandaşlarımızın ve iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Elbette sorun ve sıkıntılar var ama bunları halının altına süpürmeden çözme gayreti göstereceğiz. Türkiye’ye zaman kaybettirmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Gaziantep çok büyük bir model oldu. Cuma günü Cumhurbaşkanı ile sanayicilerimizle birlikteydik. Buradan Gaziantep’te tüm istihdam sağlayan çiftçisinden iş insanına çok teşekkür ediyorum. Eğitimde ciddi adımlar attık. Bu noktada bizlere destek sunan hayırseverlere gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye’nin önü aydınlıktır. Bir ve iri olarak hedeflerimize doğru yürüyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti. Bakan Gül, protokol üyeleriyle birlikte fuara katılan firmaları ziyaret etti. Firma sahipleriyle sohbet eden Bakan Gül ile Fatma Şahin’e bir firma sahibi tarafından Kırgız kaftanı hediye edildi.

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