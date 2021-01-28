GameStop hisselerinde "Reddit" yükselişi sürüyor

Bu yıl yüzde 1700'den fazla yükselen GameStop hisselerinde yükseliş tüm hızıyla devam ediyor.

Perakende yatırımcıların alımlarıyla hedge fonları gibi açığa satış yapan kurumsal yatırımcılara havlu attıran yükseliş bugün vadeli kontratlara göre fiyatı 500 doların üzerine taşıdı.

Hisse senedinin yüzde 135 yükselişle kapattığı son seanstan beri oldukça volatil bir seyir hakim.

GameStop hisseleri, yükselişte etkili olduğu belirtilen Reddit sayfasının moderatörler tarafından dışarıya kapanıp, ardından yeniden açılması sonrasında seans içi kazancının bir kısmını geri vermişti. Sonrasında yükseliş devam etti.

WallStreetBets isimli sayfanın kapalı olduğu kısıtlı sürede, yoğun bireysel yatırımcı ilgisiyle Wallstreetbetsnew isimli başka bir forumun üye sayısı 350 bini aştı.

Ocak ayındaki yoğun talep şirketin piyasa değerini 24 milyar dolar civarına yükseltti. Böylece GameStop, S&P 500 Endeksi'ndeki şirketlerin üçte birinden daha değerli hale geldi. Russell 2000 Endeksi'nde sadece Plug Power Inc., GameStop'tan daha yüksek bir piyasa değerine sahip. 2020'nin sonunda piyasa tarafından sadece 1.3 milyar dolarda fiyatlanıyordu. O dönemde piyasa değeri bakımından endeksin ortalarındaydı.

Chicago'da "Bu sona erecektir, ve muhtemelen beklediğimizden daha yakın bir zamanda." diyen Front Barnett Associates CIO'su Marshall Front, bununla birlikte Reddit'in ortaya çıkardığı güç ve etkinin kaybolmayacağını, çünkü özellikle finansal piyasaların denetiminden sorumlu olan düzenleyicilerin dikkatinin buraya yöneleceğini savunuyor.

Reddit topluluğunun tüm hafta boyunca en fazla kısa pozisyon alınan şirketleri hedefleyerek hisse senedi piyasasında hakim güç olduğunu belirten Front'a göre SEC, konuyla ilgili derin bir inceleme yürütebilir.

Öyle ki Melvin Capital gibi kurumsal yatırımcılar GameStop'taki kısa pozisyonlarını kapatmak durumunda kaldılar. Muddy Waters’tan Carson Block son günlerde kısa pozisyonlarını büyük ölçüde azalttığını söyledi.

GameStop Beyaz Sarayın bile radarına girdi

Bireysel yatırımcıların günlük alım satımları konusu Washington'un da dikkatini çekti. Beyaz Saray basın sözcüsü göreve yakın zamanda başlayan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ve Başkan Joe Biden yönetiminin ekonomi ekiplerinin GameStop ve diğer yoğun kısa pozisyon alınan şirketler ile ilgili hisse senedi hareketlerini yakından izlediğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell ise para politikasına ilişkin basın toplantısında konuyla ilgili yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

Ancak Demokrat Senatör Elizabeth Warren menkul kıymet regülatörlerinin "uyanmaları ve işlerini yapmaları gerektiği" uyarısında bulundu. Kısa bir süre sonra ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan açıklamada kurumun "opsiyon ve hisse piyasalarındaki volatiliteyi aktif bir şekilde izlediği" ifade edildi.

KAYNAK: BloombergHT