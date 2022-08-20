Galericilerden ’6 ay ve 6 bin kilometre’ şartına destek

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi’ndeki galericiler ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenlemenin stokçuluğun, fahiş fiyatların, vergisiz ve el altından araç satanların önüne geçebileceğini söyledi.

İkinci el araç satışına 6 ay ve 6 bin km şartı getiren düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile tescil edilmiş araçlar, 15 Eylül’e kadar satılması halinde uygulamadan muaf olacak. Bu karar ile birlikte araç satış platformları da harekete geçti.

Düzenlemeyi değerlendiren Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi’ndeki galericiler, piyasaya bir düzen geleceği ve bu durumun satışları olumlu yansıyacağı görüşünde.

"Bu süreçten sonra taşların yerine oturacağını ve gerçek alıcı satıcının piyasaya çıkacağını düşünüyorum"

Oto galerici Rıfat Bilgili, "6 bin kilometre ve 6 aylık sürecin başlamasının amacı gayrı resmi araç alıp satan kişilerin bu işlere son vermesini sağlamaktır. Ancak piyasanın oturması açısından belli bir süreye ihtiyaç lazım. Bu da yaklaşık 1 ay, 1,5 aylık bir süreci bulur. Bu süreçten sonra taşların yerine oturacağını ve gerçek alıcı-satıcının piyasaya çıkacağını düşünüyorum. Süreç oturduktan sonra bizim işlerimiz ondan sonraki sürece göre hareket eder. Piyasanın genel bir zayıf hali var. Bu zayıf halinin 10. veya 11. aya kadar devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda alım gücünün tamamen bittiğini söylesem yeri vardır. 100 binlerin altına araba satılmıyor. Geçen sene bu zamanlar 30 bin liranın altına araba yok diyorduk. Şu anda 100 bin lira ve 300 bin lira arasındaki arabaların satışı daha fazla oluyor. Bu arabaların kâr oranı düşük olmasından dolayı daha çok satıyor" dedi.

"Bu kanun piyasanın yükselmesini önlemiş olur diye düşünüyorum"

Oto galerici Kemal Sarıoğlu, "Bayilerden büyük firmalar araçları alıyor ve fiyatları yükselterek satıyor. Yeni düzenleme ile birlikte şimdi 6 bin kilometre altında araçların satışı olmayacak. En azından bu uygulama piyasanın yükselmesini önler diye düşünüyorum. Bir mal fiyatında sabit kalırsa, en azından biz de sattığımızı, aldığımızı biliriz. Vatandaş da araçları rahat bir şekilde alır diye düşünüyorum. Ayrıca ÖTV’nin indirilmesini bekliyorum" diye konuştu.

"Piyasaya yansımasını bekleyip göreceğiz"

Oto galerici Faik Turan ise "Bu süreç üreticiden distribütöre, distribütörden bayiye, bayiden esnafa şeklinde değişik bir süreçtir. Şu an ülkemizde de araç satış sitesi ’sıfır’ ilanlı araçları silmeye başladı. 6 ay ve 6 yıl dolmadan bu sıfır araçları alan vergi levhası mükellefleri araçları satamayacak. Piyasaya yansımasını bekleyip göreceğiz" şeklinde konuştu.