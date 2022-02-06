Galericiler satış olmadığından vatandaş düşmeyen fiyatlardan yakınıyor

İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ederken, galericiler satış olmadığından, araç almak isteyen vatandaşlar ise yüksek fiyattan yakınıyor.

Aksaray’da ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar hafta sonu oto pazarına çıktı. Hem gönüllerine hem de ceplerine uygun araç arayan birçok vatandaş gezdikleri oto pazarından elleri boş döndü. Yükselen araç fiyatları vatandaşları düşündürürken, araçları inceleyen vatandaşlar sadece fiyatları sormakla kaldı. 5 ay öncesine kadar sıfır kilometre araçların piyasada olmaması nedeniyle ikinci el araç fiyatlarında görülen artışın sabit kaldığına, fiyatların düşmediğine dikkat çeken vatandaşlar kimsenin araç alamadığını söyledi. Son günlerde yayılan ikinci el piyasasında büyük düşüş olacak haberleri de araç sahibi olacakların yüzünü güldüremedi. Vatandaşlar sattıkları aracın alacakları araç fiyatını karşılamadığına ve birçok insanın araç bile alamadığından yakındı.