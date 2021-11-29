İSTANBUL (AA) - Samsung'un en yeni modeli Galaxy Z FIip3 5G, TIME Dergisi'nin "2021'in En İyi 100 Buluşu" listesine girmeyi başardı.

Samsung açıklamasına göre, Galaxy Z FIip3 5G'nin bu listede yer alması, Samsung'un üç nesil katlanabilir inovasyondan sonra elde ettiği bir başarı oldu.

Açıklamaya göre TIME Dergisi, Galaxy Z FIip3 ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçtiğimiz yıllarda üreticiler, akıllı telefonların işlevselliğini 2000’li yıllardaki kapaklı cep telefonların taşınabilirliği ile birleştirmeye çalıştı ancak orta düzey sonuçlar ortaya çıktı. Samsung ise Galaxy Z FIip3 ile sonunda bu birleşimi tam olarak gerçekleştirdi. Galaxy Z Flip 20 yıl öncekiler kadar kompakt bir cihaz, ancak telefonu açtığınızda küçük bir ekran ve fiziksel tuş takımı yerine canlı bir 6,7 inç ekranla karşılaşıyorsunuz. Ön kapakta yer alan başka bir ekran sayesinde de cihaz katlanmış durumdayken mesajlarınıza ya da çağrılarınıza kolayca erişebiliyorsunuz."

TIME Dergisi'nin Galaxy Z Flip3 5G hakkındaki değerlendirmesine "https://time.com/collection/best-inventions-2021/6112624/z-flip3/" adresinden ulaşılabiliyor.

- Akıllı telefon deneyimini değiştiriyor

Eller serbest esnek moddan içerik oluşturma şeklini değiştiren 12 MP kameraya, eskisinden dört kat daha büyük yeniden tasarlanmış kapak ekranına kadar birçok özelliğiyle Galaxy Z Flip3 5G, akıllı telefonlarla çalışma biçimini değiştiriyor. Dolby Atmos destekli hoparlörler, Dinamik AMOLED 2X Ekran ve telefonu katlama şekline uyum sağlayan duyarlı bir UX ile Galaxy Z Flip3, eğlence olanakları sunuyor. Suya dayanıklı IPX8 derecesine sahip katlanabilir telefon oluşu, Galaxy Z Flip3'ü daha da pratik hale getiriyor.

Galaxy Z Flip3 5G hakkında daha fazla için "https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-z-flip3-5g/", satın almak için ise "https://shop.samsung.com/tr/galaxy-z-flip3-5g/" adresleri ziyaret edilebiliyor.