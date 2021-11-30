Galaxy Watch modelleri için yeni özellikler geldi

İSTANBUL (AA) - Samsung, One UI 4 güncellemesiyle Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 ve Galaxy Watch3 için yeni sağlık ve kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Samsung'un dünyanın her yerinden Galaxy kullanıcılarına daha iyi bir mobil deneyim sunmak için duyurduğu yeni One UI 4 yazılım güncellemesi sayesinde Galaxy Watch, Watch Active, Watch Active2 ve Watch3 kullanıcıları daha kapsamlı sağlık özellikleri ve birçok yeni saat kadranı seçeneğine erişebilecek.

Yeni özellikler arasında yer alan "Düşme Algılama" özelliği, akıllı saat kullanıcıları egzersiz yaparken gerçekleşebilecek sert düşüşleri önceden tespit edebiliyor. Güncelleme sayesinde daha yüksek "Düşme Algılama" hassasiyeti ayarı yaparak ayaktayken ve hareketsizken gerçekleşebilecek düşmelerin algılanabilmesi sağlanabiliyor. Düşme algılandıktan sonra saat, daha önceden iletişim için belirlenmiş kişilere SOS bildirimi göndererek mümkün olan en kısa zamanda yardım alabilmeyi sağlıyor.

"Grup Hedefleri" özelliği ise uzakta da olunsa kullanıcıların arkadaşlarıyla birlikte egzersiz yaparak motive olabilmesini sağlıyor. Güncellemeyle birlikte kişiler bir mücadeleye eklenebiliyor, en kısa zamanda en fazla egzersizi yapma konusunda bireysel olarak yarışılabiliyor veya ekip olarak hedeflere ulaşmaya çalışılabiliyor. Yarıştaki durum veya ekip performansı bilekten takip edilebiliyor.

Galaxy Watch serisinde kalp atışı takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü, uyku ve stres yönetimi ölçümleri dahil olmak üzere gelişmiş sağlık özelliklerinden oluşan kapsamlı bir sağlık paketi bulunuyor. Samsung Health Monitor uygulaması üzerinden kan basıncı özelliği ile sağlık takibinden faydalanılabiliyor.