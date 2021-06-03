“Galatasaraylılar emeklilikte aslanlar gibi yaşayacak”

Fibaemeklilik ile Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray taraftarına özel bireysel emeklilik planı için güçlerini birleştirdi. Bir spor kulübüne özel ilk bireysel emeklilik planı olan Galatasaray Emeklilik hem taraftarın birikim yapmasını sağlıyor hem de kulübe kazandırıyor. Ayda 100 TL’den başlayan katkı payı ile sahip olunan Galatasaray Emeklilik Planı için Galatasaraylılardan peşin giriş aidatı da alınmıyor. Fibaemeklilik’in plana özel kurduğu Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Galatasaray Re-Pie Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nun yönetimini Re-Pie Portföy Yönetim yapıyor.

Bireysel emeklilik sektöründe bir ilke daha imza atarak Galatasaraylılara özel bir plan oluşturmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu şunları söyledi:

“Fibaemeklilik olarak farklı grupların ihtiyaç ve önceliklerini gözeten ürünler tasarlamayı önemsiyoruz. Taraftarlık söz konusu olduğunda da, bireylerin kendileri kadar ve hatta bazen daha çok kulüplerini düşündüklerini biliyoruz. Bu kapsamda ülkemizin en büyük kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü ile çok güzel bir iş birliğine imza attık ve özel bir fon kurarak Galatasaray Emeklilik Planı’nı hazırladık. BES, bireysel tasarrufların artması ve emeklilik döneminde rahat etmek açısından çok önemli ancak bazen sisteme dahil olmak için ekstra motivasyona ihtiyaç olabiliyor. Galatasaray Emeklilik Planı ile Galatasaraylılara bu motivasyonu sağlayacağız. Galatasaraylılar hem emeklilikte aslanlar gibi yaşayacak hem de kulüplerine destek olacak.”

BES’in uzun vadede çok kazançlı bir sistem olduğuna değinen Öztürkoğlu, “2020 yılına baktığımızda emeklilik fonlarının getirisi açısından çok iyi bir yıl olduğunu görüyoruz. Fonların ortalama getirisi yüzde 27’ye ulaştı, diğer bir deyişle enflasyonun 12 puan üzerinde bir getiri sağladı. Sistemdeki vatandaşlarımız bu getirilere ek olarak yüzde 25 devlet katkısından da yararlandı. Galatasaray Emeklilik Planı’na dahil olan taraftarlarımız da tüm bu avantajlardan yararlanacaklar” dedi.

Yavru ve genç aslanlar da BES’lenecek

18 yaş altının BES’e girmesine ilişkin düzenlemeyle birlikte yavru ve genç aslanların da Galatasaray Emeklilik Planı’na dahil olabileceğini belirten Öztürkoğlu şunları ifade etti:

“18 yaş altına BES yolunun açılması sektörümüz için çok önemli bir gelişme. Mümkün olduğu kadar fazla katılımcının sisteme dahil olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda ailelerinden bayrağı devralarak maçlarda takımlarını gönülden destekleyen Galatasaraylı çocuk ve gençlerin, yine ailelerin yol göstermesiyle bu desteği BES ile de sürdüreceğine inanıyoruz. Kendileri için emeklilik planı yapan taraftarları, çocuklarının geleceğini de düşünmeye davet ediyoruz. Yavru ve genç aslanların dahil olmasıyla birlikte Galatasaray Emeklilik Planı’na daha fazla taraftarın katılmasını bekliyoruz.”

“Türkiye’de ve dünyada birçok kulübe örnek teşkil edecek bir projeye imza atıyoruz”

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcı Yusuf Günay, Fibaemeklilik ile güçlerini birleştirerek Galatasaray taraftarına özel bir emeklilik planı tasarlamaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün, ülkemiz, Türkiye spor camiası ve Galatasaray’ımız için çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. ‘İlk’lerin ve ‘en’lerin takımı olarak Kulübümüz, yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığımız Türkiye’nin ilk ‘Taraftar Emeklilik Planı’ projesini hayata geçirerek Türkiye’de ve dünyada birçok kulübe örnek teşkil edecek bir projeye imza atıyor. Bir vizyon projesi olarak tanımlayabileceğimiz bu önemli proje; sermaye piyasalarını, taraftar bağlılığını ve emeklilik birikimi olgusunu bir çatı altında birleştirerek kulübümüze alternatif, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir gelir kapısı açmış oluyor. Dünya genelinde emeklilik fon büyüklüğünün 50 trilyon dolara ulaştığı gerçeği ve ülkemizde de 2013 yılından bu yana sunulan yüzde 25 devlet katkısı ile birlikte 170 milyar TL’yi aşan ve sürekli büyümekte olan emeklilik fon hacmi dikkate alındığında Galatasaray Emeklilik Planı uzun vadede birçok kazanımları olacak bir proje. Taraftarlarımız Galatasaray Emeklilik Planına dahil olduklarında hem plana özel kurulan fonda değerlendirebilecekler hem de onlar kazanırken kulübümüz de uzun vadeli kazanç elde edecek. Bu proje birlik ve beraberliğin ve paylaşım ekonomisi ile birikimlerin kesiştiği bir proje. Taraftarlarımız başta olmak üzere tüm yönetici, teknik heyet ve sporcularımızın teveccühü ile büyüyecek olan fonumuzun Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum.”

“Galatasaray Emeklilik Planı çok önemsediğimiz ve özenle hazırlandığımız bir proje”

Re-Pie Portföy Yönetim Genel Müdürü Alim Telci, Galatasaray Emeklilik Planı’na özel kurulan ve yönetimi kendilerine verilen Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Galatasaray Re-Pie Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ile ilgili şunları söyledi:

“Galatasaray taraftarlarına özel Galatasaray Emeklilik Planı’nın paydaşlarından biri olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yöneteceğimiz ilk emeklilik fonu olduğu için özenle hazırlandık. Farklı alanlarda yaptığımız yatırımlar ve yönettiğimiz fonlar bize ihtiyaca özel çözümler sunma esnekliği sağlıyor. Galatasaraylıların birikimlerini alanlarında uzman kişiler tarafından yönetilmesini sağlayacağız. Şirketimiz, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları kurmak ve yönetmek amacıyla 2015 yılında kuruldu. 2020 yılı başında 464 milyon TL olan portföy büyüklüğümüzü, 15 ay içinde, 2021’in ilk çeyreği sonu itibarıyla 2,4 milyar TL seviyelerine ulaştırdık. Önümüzdeki 6 ayda, 18 olan aktif fon sayımızı 30’a çıkaracağız. Bu yeni yatırımlarla yıl sonuna kadar varlıklarımızı portföyümüzü 4 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Galatasaray Emeklilik Planı bu alanda çok önemsediğimiz ve özenle hazırlandığımız bir proje. Başta Sayın Yusuf Günay ve Erol Öztürkoğlu olmak üzere tüm Galatasaray Spor Kulübü ve Fiba Emeklilik yetkililerine ve emeği geçen çalışanlara teşekkür ederim.”

Galatasaray Emeklilik Planı ile BES’li olmak isteyenler galatasaray.fibaemeklilik.com.tr sayfasındaki formu doldurarak ya da 444 82 88 Fibaemeklilik Çağrı Merkezi’ni arayarak başvuru yapabiliyor. Bu plan kapsamında sisteme dahil olanlardan giriş aidatı ve yönetim gider kesintileri alınmazken, asgari aylık katkı payı tutarı da 100 TL olarak belirlendi.