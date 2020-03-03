G7'nin koronavirüs zirvesinden sonuç çıkmadı

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları arasındaki telekonferans sonrası tüm üye ülkeler, koronavirüsün etkilerini düzeltmek için daha fazla işbirliğine hazır oldukları mesajları verdi.

Koronavirüsü izlediklerini dile getiren G7 maliye bakanları ve merkez bankacıları, virüsün etkileri sebebiyle ekonomiye destek için uygun olduğunda mali tedbirlerde dahil adımlar atmaya hazırlar. Ülkeler güçlü sürdürülebilir büyümeyi başarmak için uygun olan tüm araçları kullama taahhütlerini tekrarladılar.

DOLAR YENİDEN YÜKSELECEK Mİ?

Dolar/TL Suriye’nin İdlib kentinde geçtiğimiz hafta Türk askerlerine yapılan saldırının ardından iyice tırmanan jeopolitik tansiyon ve gündemini koruyan corona virüsü endişeleriyle son iki haftadır sert satış baskısı altındaydı.

Küresel borsalar ve petrol fiyatları, G7 konferans görüşmesi öncesinde dünya genelindeki politika yapıcıların ekonomiyi corona virüsünün etkilerinden korumak için harekete geçecekleri konusundaki artan spekülasyonlardan dolayı kazanımlarını artırdı.

G7 ülkelerinin finans bakanlarının salgının ekonomik yansımalarıyla baş edebilmek için gerekli olan tedbirleri ele almak amacıyla bugün saat 15:00’te konferans görüşmesi yapmaları bekleniyor.

Reuetrs’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi “Önce global merkez bankalarından faiz indirimi desteği, ardından da G7 ülkelerinin mali destek açıklayabileceği beklentisi risk iştahını artırdı” dedi.

İşlemci şöyle devam etti: “Jeopolitik gelişmeler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyareti, AB ve ABD ile ilişkiler yakından izlenmeye devam ediyor.”

Kur dün ise ABD başta olmak üzere corona virüsünün ekonomik etkilerine küresel faiz indirimi ile yanıt verileceğine yönelik artan beklentilerle gerilemeye başlamıştı. Aynı şekilde lira cinsi piyasalara da bu değer kazancı olarak yansımıştı.