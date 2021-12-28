Fuzul Holding 2022'de konuttan dijitale yatırımlarına hız katacak

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, gelecek yıl hem salgına hem de dünyada artan enflasyona rağmen yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, "FuzulOto ve FuzulEv markalarımızla gelecek yıl ciddi büyüme hedefliyoruz. Şube sayısının da 120'yi aşmasını planlıyoruz. Fuzul Holding tarafında ise Nevita ve Newinn'de portföyler ciddi oranda büyüyecek." dedi.

Eyüp Akbal, İş Dünyası Sohbetleri kapsamında AA muhabirine 2021 değerlendirmelerini ve 2022'den beklentilerini paylaştı.

Bu yılın kendileri için oldukça hareketli geçtiğini anlatan Akbal, Fuzul Yapı tarafında Emlak Konut ihalelerine katılmayı sürdürdüklerini ve Balmumcu ihalesini kazandıklarını, yabancıya konut satışında Nevita ile portföylerini genişlettiklerini söyledi.

Akbal, Newinn ile profesyonel kiralama sektöründe etkilerini artırdıklarını ifade ederek, "FuzulEv tarafında ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile tasarruf finansman sistemi için devlet denetimi oluştu. Burada sektörün şeffaflaşması, şirketlerin güçlü olması ve müşterilerin mağdur olmaması için bizzat devlet kurumlarıyla iletişimdeydik. Neticede sektör lehine kararlar alındı. Bu esnada FuzulEv de 108 şubeyi aştı." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinde yapılanmalarını sürdürdüklerini aktaran Akbal, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl hem salgına hem de tüm dünyayı etkileyen enflasyona rağmen yatırımlarımızı hız kesmeden devam ettireceğiz. Fuzul Holding'in göz bebeği FuzulEv ve FuzulOto olduğu için bu markalarımızla gelecek yıl ciddi büyüme hedefliyoruz. Şube sayısının da 120'yi aşmasını planlıyoruz. Yapı tarafında Balmumcu projemizin satışları yine 2022'de başlamış olacak. Nevita ve Newinn'de de portföyler ciddi oranda büyüyecek. Salgının ivme kazandığı Haziran 2020'de Başakşehir'de Avrasya Konutları projesini satışa çıkardık ve ilk etabında yer alan 453 konutun 405’i 1 günde satıldı.



Şimdi de Beşiktaş'ta benzer hikaye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu satış gücümüzde daha önce hayata geçirdiğimiz projelerde yatırımcılarımıza ortalama yüzde 95 prim kazandırmamızın etkisi elbette büyük. Yine yapı tarafında 5 binden fazla sadık müşteri portföyümüz olması önemli."

Akbal, verilere göre bu yılın 11 ayında toplam konut satışları yüzde 9 düşse de banka kredisiz konut satışlarının yüzde 22 artışla 1 milyon 20 bine yaklaştığına işaret ederek, "Dolayısıyla ev almak isteyenlerin banka kredisiz seçenekleri daha çok değerlendirmeye başladığını görüyoruz. FuzulEv de burada en önemli alternatif." ifadelerini kullandı.

-"TMSF'ye devredilen şirketlerle birleşmeler olabilir"

Eyüp Akbal, dünyada artan bir enflasyon olduğunu, bunun bütün ülkelerde emtia fiyatlarını baskıladığını belirterek, gayrimenkul fiyatlarındaki artışın bir süre daha devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Türkiye'de kasımda faizlerin tüketicinin hissedeceği şekilde düşmeye başladığını anımsatan Akbal, "Konut kredilerinde bunu görebiliyoruz. Bununla birlikte yüksek enflasyon ortamında herkes daha açık gördü ki en iyi yatırım gayrimenkul, değeri azalmıyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki yıllarda ev sahipliği oranının artacağını düşünüyorum. 2020'den kalan ve bu yıla da yansıyan talep artışı, 2022'de de devam edecektir." dedi.

Akbal, tasarruf finansman şirketlerine yönelik BDDK'nın aldığı karara ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak şunları söyledi:

"Burada sürecin bizzat takipçisi oldum. Vatandaşın lehine, şirketlerin de daha güçlü bilançolara sahip olmasını hedefleyen BDDK adımını olumlu buluyorum. Burada 6 şirket geriye kaldı. Tasfiye sürecinde olup Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirketlerle ilgili birleşmeler de olabilir. Bu konuda o şirketlerin temsil ettiği yaklaşık 50 bin müşterinin mağduriyetini gidermek amacıyla alternatif çalışmalarımızı TMSF'ye sunduk, gelişmeleri bekliyoruz. Ben vatandaşlarımızın güçlü şirketlerle yoluna devam etmesini tavsiye ederim. Gelinen aşamada biz tasarruf finansman şirketi olarak lisans almayı bekliyoruz. Yakın zamanda lisansımızı alıp 2022'de yolumuza devam edeceğiz. Burada 100 milyon lira sermaye şartı getirildiği için sektör olarak bankalardaki gibi bir devlet garantörlüğü talep ediyoruz. Gelecek yıl bu talebimizin de takipçisi olacağız."

- "FuzulOto tarafında bu yıl ciddi oranda büyüdük"

Akbal, bu yıl çip krizi kaynaklı sıfır araç piyasasında yaşanan sıkıntıların FuzulOto'yu nasıl etkilediğinden bahsetti.

Kendilerinin müşterilere finansal destek sunduklarını, onların seçtikleri arabayı akabinde aldıklarını belirten Akbal, "Bekleme süreleri elbette geçen yıllara kıyasla artmış olsa da bir şekilde teslimatları gerçekleştirdik. Hatta FuzulOto tarafında bu yıl ciddi oranda büyüdük." ifadesini kullandı.

Akbal, Türkiye ekonomisine yönelik mevcut durum ve gelecek dönem beklentilerini de paylaşarak, şunları söyledi:

"Türkiye, aslında son dönemdeki adımlarıyla ithalat bağımlı ülke olmak yerine üreten ülke olmak için çabalıyor. Elbette dünyada artan enflasyon, ülkemizi de bu süreçte baskılıyor. Tüm bunlara rağmen gelecek için ben oldukça iyimserim. Ülkemizin yeniden üreten, enerji ve ithalat bağımlı ülke profilinden çıkmış, güçlü markalara sahip bir ülkeye dönüşeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Şu anda düşük faiz ve üretime dayalı büyümenin hedeflendiği yeni ekonomi modeli sürdürülebilir hale getirilirse, ben gelecek yıl rahatlayacağımızı düşünüyorum.



2022'de ekonomide büyümenin devam edeceğini, kurun istikrara kavuşacağını düşünüyorum. Nüfusumuz, ortalama yaşımız, coğrafi konumumuz bizim için büyük fırsat. Bu kapsamda 2022'de startuplara hız verileceğini, dijitale teşvik geleceğini, savunma sanayinin yaygınlaşmasının önünün açılacağını düşünüyorum. Gıda ve inşaat sektörü açısından da önemli bir dönemeçteyiz, fırsatlar var."

- "Dünya değişirken aynı kalamayız"

Akbal, Fuzul Holding'in sürdürülebilirlik ve dijital odaklı çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Kuruldukları 1992'den bu yana daha geniş bir ağla hizmet vermeyi önemsediklerini, şubeleşmeyi durdurmak yerine artıracaklarını vurgulayan Akbal, artan dijitalleşmeyi de hızlı özümsediklerini ifade etti.

Akbal, bu yılın mart ayında e-ticaret ve tele satış fonksiyonlarını bir araya getiren e-Şube platformunu kurduklarını anımsatarak konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dijital dönüşüm yolunda atacağımız adımlar verimlilikten güvenliğe, ortak çalışma kültürünü yaygınlaştırmaktan maliyet avantajına kadar birçok avantajı beraberinde getirecek. Diğer taraftan tasarruf odaklı bir tüketim modelini önermiştik, bu vizyonumuzda ısrar etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca 2020'de Fuzul Holding çatısı altında Rubikpara ve Parita şirketlerini kurduk.



​​​​​​​Rubikpara ile bankalarla entegre bir sistemle hesap açma, kart alma, mobil uygulama ile çeşitli ürünleri kullanma, para transferi gibi uygulamalara erişme imkanı sağladık. Dijitalleşme yatırımlarımıza hız verdiğimiz iki yıl geçirdik. Bunda sonraki adım yapay zeka ile müşteri taleplerine hızlı yanıt verme olacak. Lider olarak önceliğim ise; ülkenin mevcut durumunu iyi analiz edip, buna göre ihtiyaçları en uygun ve en hızlı şekilde sunmak için ve dijitalleşmenin getirdiği katma değer yaratan nimetlerden faydalanılması için tüm ekibi teşvik etmek. Nitekim dünya değişirken aynı kalamayız."