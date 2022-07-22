Fransızlara 'enflasyon' desteği geliyor

Enflasyonun yeni rekoru 6.5 olmuştu

Fransa İstatistik Ajansı haziran ayında enerji ve gıda maliyetlerindeki sert artışın etkisiyle yıllık yüzde 5.8'den yüzde 6.5'e yükselmişti. Zaman zaman enflasyon artışı yüzünden alım gücü düşen emekliler, memurlar, işçiler sosyal yardımların arttırılması için sokağa iniyordu.

Alım gücünü kuvvetlendirmeye yönelik ilk adım atıldı

Fransa'da parlamento, hayat pahalılığıyla mücadeleye yönelik yasa tasarısını dün gece geç saatlerde 116'ya karşı 341 oyla kabul etti.

Ücret ve yemek kuponlarına zam

Tasarı aynı zamanda kamu çalışanlarına ücret artışı ve yemek kuponlarını yanı sıra, şirketlerin çalışanlarına daha yüksek, vergisiz ikramiye ödemesi yapmasını sağlayacak bir mekanizmayayı da içeriyor.

Tasarının bütçeye maliyetinin 20 milyar euro civarında olması bekleniyor.

Hayat pahalılığı artıyor

Ukrayna’nın işgaliyle artan enerji fiyatlarının tırmandırdığı hayat pahalılığı ile mücadele etmek Macron’un en önemli seçim vaatlerinden biriydi.

Tasarının dün gece geç saatlerde mecliste kabul edilmesinden önce soldaki ana muhalefet ittifakı Nupes’un vekilleri saatler süren müzakerelerde hükümeti, yeterince kapsamlı önlemler almadığı yönünde eleştirdi. (finansgundem)