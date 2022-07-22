Fransızlara 'enflasyon' desteği geliyor
Avrupa Birliği'nin en büyük 2. ekonomisi Fransa'da enflasyon, haziran ayında da yukarı yönlü hareket etmişti. Fransa'da yıllık enflasyonun yeni rekoru 6.5 olarak kaydedilmişti. Fransa'da alım gücünü kuvvetlendirmeye yönelik ilk adım atıldı.
Enflasyonun yeni rekoru 6.5 olmuştu
Fransa İstatistik Ajansı haziran ayında enerji ve gıda maliyetlerindeki sert artışın etkisiyle yıllık yüzde 5.8'den yüzde 6.5'e yükselmişti. Zaman zaman enflasyon artışı yüzünden alım gücü düşen emekliler, memurlar, işçiler sosyal yardımların arttırılması için sokağa iniyordu.
Alım gücünü kuvvetlendirmeye yönelik ilk adım atıldı
Fransa'da parlamento, hayat pahalılığıyla mücadeleye yönelik yasa tasarısını dün gece geç saatlerde 116'ya karşı 341 oyla kabul etti.
Ücret ve yemek kuponlarına zam
Tasarı aynı zamanda kamu çalışanlarına ücret artışı ve yemek kuponlarını yanı sıra, şirketlerin çalışanlarına daha yüksek, vergisiz ikramiye ödemesi yapmasını sağlayacak bir mekanizmayayı da içeriyor.
Tasarının bütçeye maliyetinin 20 milyar euro civarında olması bekleniyor.
Hayat pahalılığı artıyor
Ukrayna’nın işgaliyle artan enerji fiyatlarının tırmandırdığı hayat pahalılığı ile mücadele etmek Macron’un en önemli seçim vaatlerinden biriydi.
Tasarının dün gece geç saatlerde mecliste kabul edilmesinden önce soldaki ana muhalefet ittifakı Nupes’un vekilleri saatler süren müzakerelerde hükümeti, yeterince kapsamlı önlemler almadığı yönünde eleştirdi. (finansgundem)