Fransa’daki uluslararası gayrimenkul fuarında Türkiye “İstanbul Çadırı” ile yerini alıyor

Fransa’nın Cannes şehrinde 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında 31’incisi düzenlenen dünyanın en prestijli şehircilik ve gayrimenkul fuarı olan Uluslararası Emlak Profesyonelleri Pazarı’nda (MIPIM) Türkiye, "İstanbul Çadırı" ile yer alıyor.

Fransa’nın Cannes şehrinde 15-18 Mart tarihleri arasında 31’incisi düzenlenen dünyanın en prestijli şehircilik ve gayrimenkul fuarı olan Uluslararası Emlak Profesyonelleri Pazarı (MIPIM) başladı. Türkiye, MIPIM 2022’de "İstanbul Çadırı" ile yer alıyor. Türkiye’nin gayrimenkul sektörünün tüm takım oyuncularının uluslararası ilişkilerini güçlendirmek için bu organizasyonu üstlendiklerini söyleyen Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, organizasyon için iyi hazırlandıklarını belirtti. Aynı anda, uluslararası yatırımcı kahvaltısı düzenlediklerini belirten Kalyoncu, “Beklediğimizden daha olumlu bir ilgi, alaka ile karşı karşıyayız. Burada 23 bin kişi var. Herkes burada yeni projelerini yapacakları geliştiricilerle buluşmak istiyorlar. Geliştiriciler projelerini finanse edecek kişilerle tanışmak istiyorlar. Finansörler kamu otoriteleri ile bir araya geliyorlar. İnsanlara kaçırmamaları gereken bir fırsatın olduğunu anlatmak çok önemli. Biz GYODER olarak bunu en iyi şekilde yapmak istiyoruz" dedi.

“Teknoloji, tabiat, tasarım ve toplum”

Projeler için katalog da hazırladıklarını söyleyen Kalyoncu, “Katalogda 30’a yakın proje var. Ülkemizde geliştirme projeleri öyle bir aşamaya geldi ki, bir projenin içinde alt projeler oluyor. Dünyada da gayrimenkul sektörünün gittiği yön orası. En önemlisi sosyal faydası olan projelerin bir araya gelmesi. Çadırda da ön plana çıkardığımız şey, Türkiye’de gayrimenkul geliştirme işinde odağımızda 4T’miz var. Teknoloji, tabiat, tasarım ve toplum. Yeni nesil projeler bunları önceleyen projeler olacak. 30’a yakın projenin yatırım bedeli 10 milyar doların üstünde. Buraya güçlü bir katalogla gelmek, çoğu kişinin ilgisini çekiyor. Özellikle turizm ve lojistikle ilgili projeler ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

“Güçlü hikayelerimiz var”

Türkiye’nin güçlü bir hikayesi olduğunu belirten ve bunun iyi anlatılması gerektiğinin altını çizen Kalyoncu, “Güçlü hikayelerimiz var. Biz bunları doğru biçimde, doğru ortamlarda anlatmak için buradayız. İlgi de yüksek. Bu iş burada bitmiyor. Takipçi olacağız. Hedefimiz burada somut işbirliklerine imza atmak. Bugün bir toplantı yaptım. ’Dünya Spor Şehri’ geliştiriliyor. Arkasında çok güçlü bir geliştirici kadro var. Şu anda 3 ülke ile görüşüyorlar. Panama, Maldivler, Dubai. Bu konuşmaların ve tartışmaların içinde olmamız gerekiyor. Bu projenin geliştiricileri bizimle buluşmak için İstanbul Çadırına geldiler. Randevu talep ettiler ve Körfez’deki bir ülkeye gitmek yerine bize geldiler. İlk defa Türkiye’yi gündemlerine getirdiler. İlk görüşmemizi yaptık. Yurt dışında devlet otoriteleri ile görüşmüşler. Biz doğru kişilerle irtibatlandırılmalarına vesile olacağız" dedi.

Fuarın ikinci gününde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de İstanbul Çadırını ziyaret edecek.