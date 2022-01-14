Fransa’da yıllık enflasyon oranı 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Fransa’da yıllık enflasyon oranı yüzde 2,8’e ulaşarak, 2008’den bu yana en yüksek enflasyon seviyesini gördü.

Fransa’da Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE) Aralık ayı için tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranını ve 2021 yılına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Aralık ayı için TÜFE oranı yüzde 0,2 arttı ve yıllık tüketici enflasyonu 2021’de yüzde 2,8 oldu. Böylece, yıllık enflasyon oranı 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa düzeyinde fiyat seviyelerinin karşılaştırılmasını sağlayan uyumlaştırılmış fiyat endeksinden hesaplanan enflasyon oranı ise yüzde 3,4 oldu.

Fiyatlarda artış yaşanıyor

İNSEE’ye göre, enerji fiyatları da bir yılda yüzde 18,6 artış kaydetti. Gıdadaki fiyat artışı yüzde 1,4 taze ürünlerdeki artış yüzde 3,3 mamul ürünlerdeki artış ise yüzde 1,2’ye yükseldi. Gıda bölümünde özellikle makarna fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ekmek ve tahıl fiyatları da yüzde 1,7 oranında arttı.

Enflasyona karşı hükumetten destek

Hükumet, düşük gelirli hanelerde enflasyon etkilerini sınırlamak için önlemler aldı ve 2022’de tüm bireyler için elektrik fiyatlarındaki artışa yüzde 4’lük bir sınır koydu. Hükumet ayrıca, enerji fiyatlarındaki artışa karşı 5,8 milyon Fransız hanesine 100 euro’luk ve enflasyona karşı 38 milyon kişiye de 100 euro’luk destekte bulundu.