’Fransa peynrine rakip ’Niğde Mavisi’

Niğde’de 7 ay mağarada bekletildikten sonra olgunlaşan ünlü Fransa’nın Rokfor peynirine benzeyen küflü peynir üretiliyor. ’Niğde mavisi’ adı verilen peynir deriye basılıyor, 15 metrelik derinlikteki mağaralara indiriliyor. Peynirin doğal ortamda olgunlaşması için ise 7 ay gerekiyor.

Niğde’de 10 odalı doğal mağarada peynir üretimine başlayan Recai Erbişim Niğde Mavisi peynirini uzun süren ARGE çalışmaları sonucunda üretmeyi başardı. Küflendirme yöntemi ile elde edilen Niğde Mavisi ve ürettikleri diğer peynirlerle ilgili bilgi veren Erbişim, ihracata yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Erbişim; "Burada peynir AR-GE çalışmaları yapıyoruz Niğde Valisi Yılmaz Şimşek beyin destekleriyle. Aşağı yukarı 2 yıldır AR-GE çalışmaları yapıyorduk şuanda da 4 çeşit peynirimiz belli bir seviyeye geldi 2 çeşit şuanda AR-GE çalışması devam eden peynirimiz var. Niğde Mavisini biz derinin içerisinde yapıyoruz. Birde onun deride olmayıp kalıplara döktüğümüz bir formu var. Rokfor peynirine benzeyen bir tip fakat Niğde Mavisi dediğimiz peynir Niğde’de 30-40 yıl önce atalarımızın, dedelerimizin üretmiş olduğu, deriye ya da çömleklere bastıkları peyniri küflendirerek yedikleri bir peynir buda doğal antibiyotik. Peynirin üzerinde önce beyaz bir küf oluşuyor sonra bu küf maviye dönüyor sonra da kırmızıya dönüyor. Bunlar bir çeşit mantar ve mantarlar karanlık ortamda gelişen bir mikroorganizma biz de mümkün olduğunca karanlık ortamda bunu oluşturmaya çalışıyoruz” dedi. Niğde Turizmciler Derneği Kurucu Başkanı Bahar Şahiner Öke ise Niğde Mavisi’nin daha önce Türkiye Peynir Haritası kitabında yer aldığını söyledi. Öke; “Niğde Mavi Peyniri çok önceleri doğal ortamlarda mahzenlerde, mağaralarda üretilen ve tüketilen bir peynirdi. Recai beyle tanıştığımızda bu peynirin AR-GE aşamalarını beraber gördük ve şuanda da AR-GE aşamasını tamamlayan bir peynir. Niğde ve Kapadokya bölgesi bu peynir üretimi için gayet elverişli ve peynir üretim kapasitesini arttırmamız içinde çok fazla doğal mağaramız var” diye konuştu.

Niğde mavisinin ihraç edilmesi hedefleniyor. Doğal ortamda sağlanan uzun küflenme süresi ile Niğde Mavisinin aromasını güzelleşiyor, mavi rengin almasını sağlıyor. 7 ayın sonunda lezzetlenen ve rengini alan Niğde Mavisi, 12 derece sıcaklığa sahip yüzde 99 civarında da nem bulunan doğal mağarada doğal bir antibiyotiğe dönüşüyor.